Tudi na Kočevskem zbirajo odpadno olje

26.1.2021 | 10:00

Foto: Občina Kočevje

Kočevje - Občina Kočevje in tamkajšnje komunalno podjetje sta septembra lani zagnala projekt zbiranja odpadnega olja Ena kapljica lahko reši svet. Konec leta so na različnih mestih po občini namestili 20 zbiralnikov odpadnega olja, do pomladi jih bodo namestili še 17. Gre za nekaj več kot 105.000 evrov vreden projekt, ki ga bodo končali septembra.

Projekt bo z nekaj manj kot 77.000 evri prek lokalne akcijske skupine podprl Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

Sicer pa bodo z nakupom posod za zbiranje odpadnega olja in ureditvijo zbirnih mest na območju, kjer tovrstne infrastrukture še nimajo, vzpostavili osnovne pogoje za zbiranje odpadnega olja, so sporočili s kočevske občine.

Predstavitve in delavnice

Lotili se bodo tudi ustreznega informiranja in okoljskega ozaveščanja. Projekt bodo predstavili na različnih prireditvah v matični in sosednjih občinah Kostel, Osilnica, Ribnica, Sodražica in Loški Potok. Skupaj z Društvom upokojencev bodo pripravili nekaj delavnic, med temi tudi delavnico izdelovanja sveč iz odpadnega jedilnega olja. Priprave delavnic se bodo lotili tudi s sodelovanjem šol v domači občini.

Nabavili bodo posodice za zbiranje odpadnega olja in jih razdelili občanom oz. po gospodinjstvih. Natisnili bodo informativne brošure in projekt različno javno oglaševali.

Pri projektu kot partner sodeluje Komunala Kočevje, ki bo kot strokovna služba skrbela za namestitev in uporabo opreme ter zagotavljala odvoz odpadnega olja. Po končanju projekta bo zagotavljala trajnost ravnanja s tovrstnimi odpadki, so dodali.

Zbrano odpadno jedilno olje bodo prevzemali prevzemniki tovrstnih surovin. Če bo dovolj čisto in brez primesi, ga bodo lahko med drugim predelali v gorivo. V oljni zbiralnik pa ne sodijo motorna in sintetična olja, trde maščobe, drobtine, ocvirki in ostanki mesa ali zelenjave, so opozorili.

"Postavitev oljnih zbiralnikov vpliva na dvig kakovosti življenja in ohranjanje zdravega okolja v Občini Kočevje. Zato pa je toliko bolj pomembno, da se tega zavedamo vsi in k temu vsi tudi prispevamo," so še zapisali na kočevski občini.

Na ekološkem otoku na Kolodvorski cesti v Kočevju oz. v neposredni bližini osrednje občinske stavbe bodo projekt danes ob 12.30 predstavili širši javnosti. Ogleda se bosta udeležila tudi župan Vladimir Prebilič in direktor Komunale Kočevje Marko Kljun.

STA