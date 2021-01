SB Novo mesto: Šolniki se pritožujejo nad testiranji, a neupravičeno

26.1.2021 | 10:55

Vodstvo novomeške bolnišnice, na sredini direktorica Milena Kramar Zupan (foto: arhiv; M. Ž.)

Novo mesto - V Splošni bolnišnici Novo mesto imajo danes hospitaliziranih 85 Covid bolnikov, od tega 13 na intenzivnem oddelku. S cepljenjem so v največji dolenjski zdravstveni ustanovi začeli pred štirimi tedni, do sedaj pa je cepljenih in prebolelih okoli 56-odstotkov zaposlenih v bolnišnici. Cepijo vse zaposlene, ki so izrazili interes.

Že nekaj časa je število hospitaliziranih Covid bolnikov razmeroma stabilno, se pa zavedajo, pravijo v bolnišnici, da situacija ostaja nepredvidljiva, zato so, kot zatrjujejo, organizacijsko pripravljeni na morebitne spremembe iz naslova porasta števila obolelih.

Škoda, ki nastaja zaradi Covida, je velika in občutimo jo vsi, dodajajo: ''Na tem mestu naj izpostavimo, da delamo vse, kar je v naši moči, da v čim večji meri izvajamo redne programe in jih prilagajamo glede na trenutne zmožnosti.''

Epidemiološka slika ostaja slaba in šole v naši regiji, kot je znano, ostajajo zaprte. Kljub temu pa so v Splošni bolnišnici Novo mesto zaznali kar nekaj pritožb iz naslova testiranja v Urgentnem centru predvsem s strani učiteljev in vzgojiteljev, ki bi radi do rezultata prišli čim prej, pa jih na Urgentnem centru zavrnejo. Kot pojasnjujejo v zavodu, je namreč testiranje v domeni primarne ravni, torej zdravstvenih domov. V Urgentnem centru pa obravnavajo zgolj življenjsko ogrožujoča stanja in testirajo tiste, ki potrebujejo urgentno pomoč oz. tiste, ki jih sprejmejo v bolnišnico.

V SB Novo mesto v današnjem sporočilu za javnost še dodajajo: ''Živimo v času, ko je veliko negotovosti in se situacija dnevno spreminja. Ugotavljamo, da smo povezani bolj, kot smo to občutili v preteklosti, saj imajo naša dejanja posledice, naša odgovornost pa učinek, ki ga lahko hitro zaznamo v statistikah. Zato se zahvaljujemo vsakemu, ki spoštuje ukrepe in navodila, ter nam s tam pomaga, da lahko v čim večji in čim boljši meri opravljamo delo in nudimo zdravstveno pomoč.''

M. K.