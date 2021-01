Covid-19: Odstotek okuženih PCR testiranih spet višji, žrtev virusa kar 27. Kako je v regiji?

26.1.2021 | 11:30

Ilustrativna fotografija (Foto: Pixabay)

Lj/Nm/Brežice - V Sloveniji so včeraj z molekularnimi in hitrimi testi testirali kar 35.092 posameznikov. Pozitivnih je bilo 1.652 oz. 4,71 odstotka, kar je 6 odstotkov manj kot dan prej. Med 4.700 PCR oz. molekularnimi testi je bilo pozitivnih 1.149 oz. 24,4 odstotka, kar je 4 odstotke več kot dan prej, med kar 30.392 opravljenimi hitrimi testi pa so bili včeraj po podatkih Sledilnika za covid-19 pozitivni 503 oz. 4,71 odstotka testiranih, kar je 6 odstotkov manj kot dan prej. Tako visoka številka opravljenih HAT testov je zaradi testiranja vrtčevskih zaposlenih in šolnikov prve triade.

V bolnišnicah po vsej državi danes zdravijo 1.157 okuženih s korona virusom, oz. 16 manj kot včeraj, od teh so jih samo danes sprejeli 100, kar je 27 pacientov več kot včeraj, v domačo oskrbo pa odpustili 91 korona virusnih bolnikov ali 58 več kot včeraj. Na intenzivnih covid oddelkih zdravijo 190 okuženih, od teh jih 158 diha s pomočjo respiratorja, žal, pa je virus terjal tudi 25 novih žrtev v bolnišnicah in 2 v domovih za ostarele. Vseh mrtvih za posledicami okužbe z virusom covid-19 je tako zdaj že 3.406.

Aktivno okuženih je po podatkih covid sledilnika danes 18.134 oz. 216 manj kot včeraj, dnevno povprečje novo okuženih v tednu dni pa zdaj znaša 1.232 oz. 3,9 manj kot včeraj.

Kako je v naši regiji?

V Splošni bolnišnici Novo mesto danes zdravijo 85 covidnih bolnikov oz. 2 več kot včeraj, 10 od teh so sprejeli danes, kar je 8 več kot dan prej. 13 obolelih potrebuje intenzivno terapijo, 12 med njimi si pri dihanju pomaga z respiratorjem. V domačo oskrbo so danes odpustili 4 bolnike, torej še enega več kot včeraj, 4 pa so v boju z boleznijo omagali. Sicer pa o razmerah v bolnišnici poročamo v samostojnem članku.

V Splošni bolnišnici Brežice po podatkih covid sledilnika danes zdravijo 39 okuženih, kar je enako število kot včeraj, 2 od teh pacientov so sprejeli danes, eden pa potrebuje intenzivno terapijo. Dva koronavirusna bolnika so danes iz bolnišnice odpustili.

Okužbe na dan 25.01.2021

24.01 25.01.

JV SLOVENIJA

Črnomelj 01 22

Dolenjske Toplice 00 02

Kočevje 07 10

Kostel 01 00

Loški Potok 00 00

Metlika 02 09

Mirna 00 01

Mirna Peč 00 03

Mokronog-Trebelno 00 00

Novo mesto 05 30

Osilnica 00 00

Ribnica 00 05

Semič 01 04

Sodražica 00 06

Straža 00 02

Šentjernej 01 10

Šentrupert 00 02

Škocjan 01 02

Šmarješke Toplice 00 01

Trebnje 00 10

Žužemberk 00 06

POSAVJE 24.01. 25.01.



Bistrica ob Sotli 00 01

Brežice 00 29

Kostanjevica 00 05

Krško 02 34

Radeče 01 08

Sevnica 02 22

ŠE NEKAJ KRAJEV Z NAŠEGA OBMOČJA POKRIVANJA

Dobrepolje 03 05

Ivančna Gorica 04 08

Velike Lašče 01 05

R. M.