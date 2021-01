Covid-19: Odstotek okuženih PCR testiranih spet višji, žrtev virusa kar 27. Kako je v regiji?

26.1.2021 | 11:30

Ilustrativna fotografija (Foto: Pixabay)

Lj/Nm/Brežice - V Sloveniji so včeraj z molekularnimi in hitrimi testi testirali kar 35.092 posameznikov. Pozitivnih je bilo 1.652 oz. 4,71 odstotka, kar je 6 odstotkov manj kot dan prej. Med 4.700 PCR oz. molekularnimi testi je bilo pozitivnih 1.149 oz. 24,4 odstotka, kar je 4 odstotke več kot dan prej, med kar 30.392 opravljenimi hitrimi testi pa so bili včeraj po podatkih Sledilnika za covid-19 pozitivni 503 oz. 4,71 odstotka testiranih, kar je 6 odstotkov manj kot dan prej. Tako visoka številka opravljenih HAT testov je zaradi testiranja vrtčevskih zaposlenih in šolnikov prve triade.

V bolnišnicah po vsej državi danes zdravijo 1.157 okuženih s korona virusom, oz. 16 manj kot včeraj, od teh so jih samo danes sprejeli 100, kar je 27 pacientov več kot včeraj, v domačo oskrbo pa odpustili 91 korona virusnih bolnikov ali 58 več kot včeraj. Na intenzivnih covid oddelkih zdravijo 190 okuženih, od teh jih 158 diha s pomočjo respiratorja, žal, pa je virus terjal tudi 25 novih žrtev v bolnišnicah in 2 v domovih za ostarele. Vseh mrtvih za posledicami okužbe z virusom covid-19 je tako zdaj že 3.406.

Aktivno okuženih je po podatkih covid sledilnika danes 18.134 oz. 216 manj kot včeraj, dnevno povprečje novo okuženih v tednu dni pa zdaj znaša 1.232 oz. 3,9 manj kot včeraj.

Kako je v naši regiji?

V Splošni bolnišnici Novo mesto danes zdravijo 85 covidnih bolnikov oz. 2 več kot včeraj, 10 od teh so sprejeli danes, kar je 8 več kot dan prej. 13 obolelih potrebuje intenzivno terapijo, 12 med njimi si pri dihanju pomaga z respiratorjem. V domačo oskrbo so danes odpustili 4 bolnike, torej še enega več kot včeraj, 4 pa so v boju z boleznijo omagali. Sicer pa o razmerah v bolnišnici poročamo v samostojnem članku.

V Splošni bolnišnici Brežice po podatkih covid sledilnika danes zdravijo 39 okuženih, kar je enako število kot včeraj, 2 od teh pacientov so sprejeli danes, eden pa potrebuje intenzivno terapijo. Dva koronavirusna bolnika so danes iz bolnišnice odpustili.

R. M.