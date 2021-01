V Ivančni Gorici sprejeta rekordna proračuna za leti 2021 in 2022



Ivančna Gorica - Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica so na sinočnji 18. redni seji »na daljavo« soglasno sprejeli proračuna za leti 2021 in 2022. Po besedah župana Dušana Strnada gre za rekordna proračuna po višini sredstev, ki sta razvojno in investicijsko naravnana. V letu 2021 se tako predvideva 25,3 milijona evrov porabe, v letu 2022 pa 22,5 milijona.

Med največjimi investicijami na občini omenjajo dokončanje projekta Hiše kranjske čebele v Višnji Gori, izgradnjo zahodne obvoznice, ki bo stekla od krožišča pri podjetju Akrapovič proti Marofu oziroma do križišča, ki pelje proti šolskemu centru Ivančna Gorica. Nadaljevanje tega projekta je nadvoz čez železniško progo pri nogometnem stadionu, ki bo financiran s strani države. S tem projektom se bo razbremenil promet skozi center Ivančne Gorice.

Kot sporočajo z občine, pa je prioritetni projekt vsekakor izgradnja 8-oddelčnega vrtca v Šentvidu pri Stični. Izgradnja naj bi bila dokončana do jeseni v naslednjem letu. Projekt je ocenjen na okoli 2,5 milijona evrov.

Poleg sredstev za dejavnosti na področju vzgoje, izobraževanja, zdravstva in sociale je velik delež v proračunu namenjen še prometni infrastrukturi, varovanju okolja z izgradnjami kanalizacijskih in vodovodnih sistemov ter investiranju v kulturne domove in športne objekte. Omeniti je potrebno še izgradnjo kolesarskih povezav in obnovo splošnih ambulant v prostorih Zdravstvenega doma Ivančna Gorica. Ne gre pa izpustiti pripravo na izgradnjo Kulturno upravnega centra v Ivančni Gorici, ki je trenutno v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja. V njem bodo mesto dobili kulturna dvorana, knjižnica in upravni prostori.

