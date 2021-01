Krčanka na parkirišču vzvratno, avto pa zdrsel po stopnišču na bok

26.1.2021 | 18:20

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes dopoldne ob 10.13 je na Cankarjevi ulici v Krškem voznica osebnega vozila s parkirnega prostora zapeljala vzvratno, pri tem pa je vozilo zdrsnilo po stopnišču in obstalo na boku. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj dogodka, stabilizirali vozilo, odklopili baterijo, s tehničnim posegom izvlekli poškodovano osebo iz vozila, posuli iztekle motorne tekočine, prečrpali cca trideset litrov iztekajočega goriva in s pomočjo avto vitle izvlekli vozilo na parkirišče. Reševalci NMP Krško so voznico na kraju ustrezno oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Voda je motna, treba jo je prekuhavati

Komunala Trebnje d.o.o. obvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnih vodovodnih sistemov Migolska Gora, Migolica, ter Velika Strmica in Brezje - Ornuška vas v občini Mokronog-Trebelno, da je zaradi povišane motnosti potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

Gasilci pomagali reševalcem

Ob 14.15 so na Titovi cesti na Senovem v občini Krško gasilci PGE Krško nudili pomoč reševalcem Nujne medicinske pomoči Krško pri prenosu obolele osebe iz reševalnega vozila v stanovanje.

L. M.