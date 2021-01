Porazili Šentjur, danes v Laško

27.1.2021 | 07:00

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 16. krogu 1. SKL premagali Šentjur z 82:69 (23:19, 50:31, 60:45) in tako nadaljevali niz prvenstvenih tekem brez poraza. S 14. zmago na 16 tekmah so na prvem mestu lestvice, medtem ko je Šentjur po 17 tekmah pri devetih zmagah in osmih porazih. Dolenjci so večji del posla opravili v drugi četrtini, ki so jo dobili za 15 točk, gostom, ki so zgrešili kar deset od 19 prostih metov, pa ni pomagal niti dobljen skok z 41-29.

Novomeščani so se v prvi četrti še mučili z ekipo Šentjurja, ki je tudi vodila za štiri točke, toda predvsem v drugi četrtini so igralci Krke stvari postavili na pričakovano mesto. Z dobro obrambo so ta del igre dobili s 27:12, vmes so povedli tudi že za 21 točk minuto pred polčasom, na glavni odmor pa so nesli 19 točk prednosti.

V tretji četrtini so se domači znašli v več kot šestminutnem strelskem mrku, česar pa gostom ni uspelo v popolnosti izkoristiti, približali so se namreč "le" na deset točk. Zatem pa sta Luka Lapornik in Milan Milovanović poskrbela za novo izdatnejšo prednost Krke (55:40), ob sicer slabem napadu v tem delu igre na obeh straneh pa so Novomeščani takšen zalogaj nesli tudi v zadnjih deset minut.

V teh so gostitelji večinoma brez posebnih težav držali goste na varni razdalji, je pa dobro minuto pred koncem Dalibor Đapa s košem tekmece približal na zgolj osem točk zaostanka. Toda Jan Kosi je nato vrnil s trojko in dokončno odločil tekmo.

Pri domačih je bil najboljši Leon Stergar z 18 točkami (met 8-9), Đapa pa je pri gostih zbral 22 točk in devet skokov.

* ŠD Leon Štuklja, brez gledalcev, sodniki: Španič (Postojna), Krajnc (Maribor), Misson (Škofja Loka).

* Krka: Vrabac 2, Barič 3, Škifič 5 (1:2), Rebec 11, Stergar 18 (1:1), Stipčević 10 (2:2), Kosi 7, Škedelj 6 (2:2), Lapornik 8, Milovanović 12 (2:2).

* Šentjur: Habat 5, Špan 7 (2:2), Đapa 22 (1:2), Samac 9 (3:6), Nemanič 5, Tabak 5 (0:2), Držić 2, Mitrović 4 (1:2), Ledl 6 (2:3), Ahmedović 4 (0:2).

* Prosti meti: Krka 8:9, Šentjur 9:19.

* Met za tri točke: Krka 8:25 (Rebec 3, Stipčević 2, Barič, Stergar, Kosi), Šentjur 6:28 (Habat, Špan, Đapa, Nemanič, Tabak, Mitrović).

* Osebne napake: Krka 23, Šentjur 20.

* Pet osebnih: Špan (39.).

Krko naslednji dvoboj čaka že danes, ko bo v 17. krogu gostovala v Laškem. Šentjur pa bo naslednjič igral 6. februarja, ko bo v 18. krogu gostoval na Polzeli.

STA; M. K.

foto: KK Krka