Prepovedano druženje ob (pre)glasni glasbi

27.1.2021 | 08:30

Policisti PP Metlika so včeraj okoli 16.30 ure v Gradacu ustavili voznika osebnega avtomobila Fiat punto in med postopkom ugotovili, da 29-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Nekaj po 21. uri so v Metliki ustavili 30-letnega voznika osebnega avtomobila znamke Mercedes, ki je prav tako vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Okoli 23. ure so šentjernejski policisti v Drami kontrolirali 21-letnega voznika osebnega avtomobila Ford -S max. Kršitelj je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,23 miligrama alkohola. Vsem so vozila zasegli, zaradi kršitev izdali plačilne naloge in na sodišče naslovili obdolžilne predloge.

Pijan na avtocesti



Minulo noč so policisti PPP Novo mesto med kontrolo prometa na avtocestnem postajališču Starine zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus 35-letnemu vozniku osebnega avtomobila. Kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,62 miligrama alkohola, so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O vožnji pod vplivom alkohola bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Posredovali zaradi glasne glasbe

Sinoči nekaj pred 22. uro so policisti PP Šentjernej posredovali zaradi motenja javnega reda in miru s predvajanjem glasne glasbe v zasebnem prostoru v Mihovici. Na kraju so vzpostavili javni red in mir, zbrali obvestila in šestim osebam izdali plačilne naloge zaradi kršitev določil Zakona o nalezljivih boleznih.

Tokrat štirje med tovorom

Policisti PMP Obrežje so med kontrolo tovornega vozila srbskih registrskih oznak odkrili dva državljana Afganistana, ki sta se skrita med tovorom poskušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. V tovornem vozilu registrskih oznak Severne Makedonije so odkrili še dva državljana Afganistana, ki sta se prav tako poskušala izogniti mejni kontroli. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

M. K.