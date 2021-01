Robert Smolič: kdor zna, zna!

27.1.2021 | 08:50

Takole je Robert Smolič pokazal svojega sulca-kapitalca (Foto: Zoran Leko/RD Novo mesto)

Novo mesto/Vavta vas - Za Roberta Smoliča vemo, da je odličen ribič, z leti pa se je specializiral za lov na velike ribe, kjer je poleg znanja in občutka, pomembna tudi vztrajnost. Tokrat vreme ni bilo najbolj ugodno, a se je vseeno odločil za lov na sulca, saj je po izkušnjah vedel, da se reka Krka po večdnevnem upadanju naglo dviguje. In to bi lahko bile odlične razmere za ulov kapitalca. Povabil je prijatelja Gašperja in v razpenjeno Krko pod jezom sta kmalu začela metati silikonski ribici. Robert je kmalu začutil udarec, refleksi so naredili svoje in po kratki borbi je spravil k obali sulca, ki je v dolžino meril 93 cm. Ker je najmanjša mera za sulca, ulovljenega v Krki 100 centimetrov, ga je moral odpeti in vrniti v ribje kraljestvo. Potem sta se ribiča odpravila k jezu v Vavti vasi in po nekaj metrih je sledil močan udarec. Nagonsko je Robert zategnil, ribiška palica se je spet ukrivila in sprva je pomislil, da je ulov tudi tokrat premajhen. Sulec je namreč bliskovito krenil proti obali, ni se kaj dosti upiral, vendar pa je Roberta presenetil. Naenkrat se je odločno in z vso silo pognal nizvodno s tokom.

Član ribiške družine Novo mesto in še en odličen ribič Zoran Leko pripoveduje: »Robertu se je palica močno ukrivila in takoj je vedel, da ima zapetega ogromnega sulca. Avtomatično je popustil zavoro na ribiškem koleščku in začel se je boj. Najlonska vrvica je dobesedno žvižgala skozi vodnike palice. Tok reke Krke je bil močan, zato je bil pobeg sulca in izid borbe ribiča z veliko ribo, precej negotov. Med borbo je moral odviti kar precej najlonske vrvice. Prav izkušnje, ki jih Robert ima, in seveda kakovosten ribolovni pribor ter vztrajnost, vse to je obrodilo sadove,« pravi Leko.

»Robert je takrat čisto zares pozabil na čas, dežnih kapelj, ki so padale po njegovem obrazu, sploh ni čutil, tudi vetra ne, saj se je povsem osredotočil na borbo. Kapitalec se je počasi začel umirjati, obrnil se je, začel plavati proti toku in Robert je to izkoristil. Z vso potrpežljivostjo ga je pripeljal do obale, ribiški tovariš Gašper pa je velikana zajel s podmetalko,« boj z velikim sulcem opisuje Leko.

Sledilo je merjenje in tehtanje. Kralj voda je v dolžino meril impozantnih 121 centimetrov, tehtnica pa se je ustavila pri 17,6 kilograma. Takšen ulov je bil rezultat predvsem velike vztrajnosti, pravi Zoran Leko in dodaja: »Ribičem lahko svetujem, da gredo na ribolov ne samo ob lepem vremenu, ampak, da je treba včasih vztrajati tudi če je dež, veter, sneg…, ribiču Robiju pa lahko samo čestitam!«

Robert Smolič, specialist v lovu na velike ribe, je že januarja letos s tole ščuko podrl rekord, tudi svojega! (Foto: Zoran Leko/RD Novo mesto)

V začetku januarja je ulovil kapitalno ščuko

Da je Robert Smolič res specialist v lovu na velike ribe, je dokazal tudi z ulovom v začetku januarja. V spodjem delu revirja K3, s katerim upravlja Ribiška družina Novo mesto, je začel vijačiti in ko je obdelal dva zaliva, se je premaknil nekaj kilometrov gorvodno in začel v majhnem zalivu vijačiti s silikonskim tvisterjem. Ni trajalo dolgo, ko je začutil silovit udarec v silikonsko vabo, refleksi so spet naredili svoje, sledil je takojšen zateg, krivljenje ribiške palice ter seveda čudovit zvok zavore ribiškega kolesca.

Z izkušenim manevrom in kratkotrajno borbo, kar mu je omogočal kakovosten ribolovni pribor, je rutinsko pripeljal velikanko do mreže in posledično do obale. Tudi takrat je bil Smolič nad ulovom impresioniran. Ščuka-kapitalka je v dolžino merila 120 centimetrov in tehtala neverjetnih 16 kilogramov. S tem ulovom je izenačil svoj rekord iz septembra 2019. Takrat je ujel prav tako 120 centimetrsko ščuko, ki pa je tehtala 4 kilograme manj.

R.M.