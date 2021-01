Po ponovnem analiziranju našli 16 vzorcev z angleškim sevom - pet tudi na našem območju

27.1.2021 | 13:10

Tjaša Žohar Čretnik (foto: STA)

Foto: Vlada RS

Slovenska vlada je v soboto od slovaške prevzela donacijo testnih kompletov, namenjenih odkrivanju sprememb v dednem zapisu virusa SARS-cov-2, in sicer za tako imenovani angleški sev novega koronavirusa. Kot je pojasnila direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) Tjaša Žohar Čretnik, testni kompleti zadoščajo za analizo 1200 vzorcev.

Še vsaj mesec dni

Po njenih besedah so od 11. januarja na vsakem desetem pozitivnem PCR vzorcu izvedli dodatno analizo, da bi ugotovili potencialno genetsko spremembo, prisotno pri angleškem sevu. Do ponedeljka so med 877 vzorci zaznali 16 pozitivnih. Istega dne so v laboratoriju v Mariboru sprejeli prvi pozitivni vzorec angleškega seva, ki je bil odvzet v Murski Soboti. Naslednja dva so sprejeli 16. januarja. Največ so jih sicer sprejeli v ljubljanskem laboratoriju.

Dva so odvzeli v SB Novo mesto (okužena prihajata z območja Tržišča in Metlike), ter tri v ZD Trebnje (območje Trebnjega).

Pozitivnih vzorcev niso našli le na mariborskem, koprskem in celjskem področju.

Žohar Čretnikova je dejala še, da bodo še vsaj mesec dni pri 10 odstotkih vseh pozitivnih brisov ugotavljali tudi prisotnost angleškega seva. Zaenkrat pa kaže, da se angleška varianta po Sloveniji še ni zelo razširila, a da je vnosov moralo biti več. Kaže tudi, da okužbe med seboj niso povezane.

Niso še potrjeni

Za konec je poudarila, da pozitivni vzorci še niso potrjeni primeri angleškega seva, saj je omenjeni test neke vrste presajalni test – o teh bo mogoče govoriti šele, ko bodo znani rezultati sekvenciranja.

Epidemiologinja Čakš Jagrova: Delež obolelih v domovih za starejše ostaja nizek

Delež obolelih med stanovalci domov za starejše ostaja nizko, povečuje pa se delež obolelih med splošno populacijo. S porastom okužb se sooča goriška regija, je povedala namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitut za javno zdravje (NIJZ) Nuška Čakš Jager.

Po oceni NIJZ je v državi 17.824 aktivnih primerov okužbe. Povprečje potrjenih okužb v zadnjih 14 dneh znaša 841, v zadnjih sedmih dneh pa 1245, kažejo podatki, predstavljeni na vladni novinarski konferenci.

Povprečje potrjenih okužb na 100.000 prebivalcev v zadnjih sedmih dneh znaša 59,3. Najvišje sedemdnevno povprečje okužb na 100.000 prebivalcev ima goriška regija, kjer so zabeležili 85 okužb na 100.000 prebivalcev. Poleg goriške se v črno fazo sproščanja ukrepov uvrščajo še posavska (81,8), jugovzhodna (73,8), zasavska (72,5), obalno-kraška (68,9) in pomurska (64,7). Ta pogoj za oranžno fazo pa izpolnjuje koroška regija, kjer so zabeležili 37,5 primera.

"Incidenca je nižja, ker smo v sedemdnevnem povprečju beležili že opazen padec števila primerov. Sedaj se število primerov znova zvišuje," je povedala. Okužbe se hitro širijo predvsem na Tolminskem, kjer se okužbe širijo v družinah, je še dejala. Dodala je, da se posledično okužbe prenašajo tudi v delovna okolja.

Prav delovna mesta še vedno vodijo po viru okužbe, v zadnjem tednu se je na delovnem mestu okužilo 18,2 odstotka bolnikov. Na zasebnih druženjih se je najverjetneje okužilo 7,82 odstotka, v domovih za starejše in socialno-varstvenih zavodih 2,47 odstotka, v bolnišnicah 1,79 odstotka in v trgovinah 1,42 odstotka. Še zmeraj pa velik del okuženih v pogovoru z epidemiologom ne zna povedati, kjer se je najverjetneje okužil. Takšnih je kar 33,13 odstotka.

Po podatkih evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni se število potrjenih okužb povečuje tako v Evropi kot v Ameriki. Število potrjenih okužb se povečuje tudi v Afriki, največ primerov so zabeležili v Južnoafriški republiki, kjer se širi južnoafriška različica virusa.

V svetu je bilo sicer potrjenih več kot 94 milijonov potrjenih okužb s koronavirusom, umrlo je več kot dva milijona ljudi.

Od 31. decembra do konca drugega tedna januarja je bilo v Evropski uniji in Evropskem gospodarskem prostoru prijavljenih več kot 17,9 milijona okužb z novim koronavirusom in 425.618 smrti.

Število potrjenih primerov se je v drugem tednu januarja v primerjavi s prvim zmanjšalo v Luksemburgu, Cipru, na Hrvaškem, Danskem, Finskem, Švedskem, v Liechtensteinu in Litvi.

V ostalih evropskih državah pa se število primerov povečuje. V povprečju v državah Evropske unije beležijo 28,9 odstotno povečanje potrjenih okužb. V Sloveniji je bilo v tem obdobju število 31,6-odstotno povečanje potrjenih okužb. "Še 14 dni nazaj smo v Evropski uniji beležili le nekaj več kot enoodstoten prirast," je spomnila.

Število potrjenih primerov se je najbolj povečalo na Islandiji, kjer so zaznali 414,3-odstotno povečanje. A je po besedah Čakš Jagrove to mogoče pripisati predvsem majhnemu številu primerov. Sledi Irska s 190,2-odstotnim povečanjem, Španija z 92,5-odstotnim povečanjem, Portugalska s 65-odstotnim povečanjem, Malta z 61,6-odstotnim povečanjem in Romunija s 49,3-odstotnim povečanjem.

Čakš Jagrova je prebivalce znova pozvala, naj pokličejo zdravnika in opravijo PCR test, če imajo simptome. "Oboleli so kužni že dva dneva pred nastopom prvih simptomov. Če imate simptome, ne hodite na hitre teste," je dejala.

Pozvala je tudi k upoštevanju ukrepov, nošenju mask, higieni rok in prezračevanju prostorov. Ti ukrepi pomagajo pri preprečevanju širjenja tako izvornega virusa kot tudi angleške različice virusa.

Pojasnila je, da je pri angleški različici virusa opažena večja prenosljivost virusa, ni pa znakov, da povzroča resnejše bolezensko stanje. A zaradi večje prenosljivosti povzroča večjo obremenitev bolnišnic.

Epidemiološko ukrepanje je pri bolnikih enako ne glede na različico virusa. Dodatna epidemiološka obravnava se pri posameznikih z angleško različico ne izvede.

V EU so sicer do 21. januarja zabeležili 1300 primerov angleške različice novega koronavirusa v 23 državah.

Epidemiološke službe sicer glede na trenutno stanje še ne govorijo o tretjem valu, je še povedala.

STA; M. K.