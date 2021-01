Zagorele saje v dimniku

27.1.2021 | 19:00

Foto: arhiv DL

Ob 15.11 so v naselju Dečno selo, občina Brežice, gorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Dečno selo in Globoko so zavarovali kraj dogodka, pogasili požar v dimniku, pregledali prostore in ostrešje okoli dimnika s termovizijsko kamero ter ob prisotnosti dimnikarja zaradi poškodovanega dimnika odsvetovali nadaljnje kurjenje, so sporočili z brežiške izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje.

R. N.