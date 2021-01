Prenovili bodo leseni most na Otočcu

27.1.2021 | 20:00

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je danes z direktorjem podjetja CGP Martinom Gosenco podpisal pogodbo o sanaciji lesenega mostu na Otočcu. (Foto: MO Novo mesto)

Leseni most na Otočcu je že precej dotrajan. (Foto: MO Novo mesto)

Novo mesto - Po prenovi lesenega mostu v bližnjem Šentpetru je danes župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni z direktorjem podjetja CGP Martinom Gosenco podpisal pogodbo o sanaciji lesenega mostu na Otočcu. Dela bodo zaključena v dveh mesecih, vrednost investicije pa znaša nekaj več kot 142.000 evrov.

Izvajalec bo z deli začel v prihajajočih dneh, sanacija bo obsegala zamenjavo ograje, povoznega parketa, vzdolžnih in prečnih leg ter telekomunikacijskega kanala, so sporočili z MO Novo mesto. »Leseni most v izmeri 64 metrov je bil nazadnje obnovljen leta 2010, zaradi velike frekvence uporabe, predvsem vozil, pa je v dotrajanem stanju. Most ima posebno vrednost, saj skupaj z bližnjim Gradom Otočec tvori pomembno turistično točko, prek mostu pa se pogosto sprehajajo tudi pešci. V času sanacije bo most zaprt, obvozi pa bodo urejeni po okoliških poteh,« so še zapisali v sporočili za javnost.

R. N.