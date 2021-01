Danes brez elektrike in vode

28.1.2021 | 07:15

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 12:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GASILSKI DOM STOPIČE;

- od 12:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IRČA VAS;

- od 13:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠEGOVA (Šegova 12, 14).

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 13:00 do 15:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAVRH.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena oziroma motena dobava električne energije na nadzorništvu Krško okolica na območju TP Ravne Zdole - nizkonapetostni izvod Proti Planincu predvidoma med 12. in 14. uro.

Motena tudi oskrba z vodo

Komunala Sevnica obvešča uporabnike pitne vode na vodovodu Sevnica, območje Taborniške in Planinske ulice, da bo danes, predvidoma od 8. do 14. ure, motena oskrba s pitno vodo zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

M. K.