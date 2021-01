Krka do petnajste prvoligaške zmage

28.1.2021 | 07:00

Foto: arhiv; KK Krka

Laško - Košarkarji Krke so v 17. krogu 1. SKL sinoči na gostovanju v Laškem premagali Zlatorog z 90:72 (25:15, 45:31, 71:53). Tako so v manj kot 24 urah vpisali še drugi par prvoligaških točk. S petnajsto zmago so si Novomeščani dva kroga pred koncem že zagotovili prvo mesto po prvem delu. Zdaj je tudi jasno, da bodo v uvodnem krogu v ligi za prvaka 27. februarja gostovali pri četrtouvrščeni ekipi iz prvega dela.

Medtem ko Krko čaka še derbi s Heliosom 3. februarja, je Zlatorog končal tekmovanje v prvem delu. Ob izkupičku 6-12 ga bo nadaljeval v skupini za obstanek, ki se bo po tritedenskem premoru, ki je bil prvotno namenjen pokalnemu tekmovanju, a je ta zaradi epidemiološke situacije prestavljen na kasnejši termin, začela konec februarja.

Glede na to, da je bila za Novomeščane to tretja tekma v štirih dneh, so jo odigrali s toliko moči, da so prišli do dveh točk. Glavni del naloge so opravili v prvi četrtini, ko so si priigrali dvomestno prednost, ki so jo nato izkušeno zadržali.

Trener Vladimir Anzulović je priložnost ponudil vsem dvanajstim igralcem in vsi so se vpisali med strelce. Največ košev je dosegel Jan Rebec, ki je v dvajsetih minutah na parketu dosegel prav toliko točk (trojke 5:8). Pri domačih je Logan Routt zbral 25 točk, od tega 19 v prvem polčasu.

* Dvorana Tri lilije, brez gledalcev, sodniki: Krajnc (Maribor), Savić (Ljubljana), Mauer (Postojna).

* Zlatorog Laško: Strel 4 (2:2), Benson 9 (1:2), Požin 6 (1:1), Glavan 9 (0:1), Stipaničev 9 (3:4), Grušovnik 3, Ličen 7 (1:2), Routt 25 (9:10).

* Krka: Medved 2, Stergar 4 (2:2), Jančar Jarc 4, Vrabac 8 (4:4), Barič 10, Kosi 5, Škifić 1 (1:2), Škedelj 8 (2:2), Lapornik 10, Rebec 20 (1:1), Vučetić 11 (4:4), Milovanović 7 (7:8).

* Prosti meti: Zlatorog 17:22, Krka 21:23.

* Met za tri točke: Zlatorog 9:24 (Benson 2, Stipaničev 2, Ličen 2, Grušovnik, Glavan, Požin), Krka 11:26 (Rebec 5, Barič 2, Lapornik 2, Vučetić, Kosi).

* Osebne napake: Zlatorog 24, Krka 21.

* Pet osebnih: Stipaničev (34.).

STA; M. K.