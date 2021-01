Priznanje Združenja Manager za življenjsko delo Stanetu Rožmanu

28.1.2021 | 07:40

Stane Rožman je na čelu Nek že od leta 1988. (Foto: B. B., arhiv DL)

Ljubljana/Krško - Prejemnik priznanja Združenja Manager za življenjsko delo na področju menedžmenta za leto 2020 je predsednik uprave Nuklearne elektrarne Krško (Nek) Stane Rožman. Priznanje bo prejel na današnjem januarskem srečanju združenja, ki bo zaradi epidemije potekalo prek spleta.

Rožman je z Nekom povezan več kot 43 let, elektrarno pa vodi dobrih 32 let in jo je v tem času popeljal med deset najbolje ocenjenih jedrskih elektrarn v Evropi, so navedli v obrazložitvi.

"Z izjemno ekipo mu je uspelo prvo in edino jedrsko elektrarno v Sloveniji posodobiti in podaljšati njeno življenjsko dobo za dve desetletji, do leta 2043, ter za 10 odstotkov povečati njeno moč. Nek danes odlikujejo dobri poslovni rezultati, razvojna in trajnostna naravnanost, predvsem pa visoka raven jedrske varnosti. Po Rožmanovih besedah bi prenesla potres devete stopnje po Richterju," pravijo v združenju.

Nek je v zadnjih 15 letih prihodke povečal za 60 odstotkov na 174 milijonov evrov. Trenutno zaposluje 630 sodelavcev, dodana vrednost na zaposlenega pa znaša 140.000 evrov, kar je trikrat toliko, kot je povprečje slovenskega gospodarstva. Lani so v Krškem drugič v zgodovini proizvedli šest milijard kilovatnih ur električne energije, s čimer trenutno pokrivajo 20 odstotkov porabe električne energije v Sloveniji.

Rožman je leta 1977 kot mlad inženir elektrotehnike sodeloval pri oblikovanju ekipe za obratovanje prve in edine jedrske elektrarne v Sloveniji. Takrat so ga za napotili v ZDA na enoletno izobraževanje o upravljanju jedrskih elektrarn. Po vrnitvi je postal vodja izmene, nato vodja proizvodnje in pri 40 letih starosti glavni direktor oz. predsednik uprave.

V združenju pravijo, da je bil Rožman ves čas vodenja družbe osredotočen na uresničevanje vizije, da je Nek zgled jedrske varnosti in poslovne odličnosti na globalni ravni, tudi v negotovih časih, kot je bilo obdobje po osamosvojitvi Slovenije, ko nihče ni vedel, kakšna bo prihodnost elektrarne. Sledila je mednarodna presoja njenega delovanja in odločitev vlade, da nadaljuje z obratovanjem. Drugo turbulentno obdobje v Rožmanovi karieri je bilo po prekinitvi partnerskega odnosa s Hrvaško, ki je bil ponovno vzpostavljen z meddržavno pogodbo leta 2003. Danes sta lastnici Neka družbi GEN energija in Hrvatska elektroprivreda.

Rožman je ponosen, da je Nek danes profitni center elektrogospodarstva Slovenije in Hrvaške ter hkrati tudi center intelektualnega razvoja v Posavju, kar jim zagotavlja izjemno kakovosten kader, pravijo. V podjetju velik poudarek dajejo varnosti, zdravju in izobraževanju zaposlenih, zato je delo v Neku tudi stvar prestiža, po navedbah združenja pravi Rožman.

Na ta način raste tudi okolje, je prepričan. Zanj je sprejemljivost v okolju in skrb zanj ena od prioritet. "Tudi zato je v domačem okolju izjemno spoštovan in aktiven, med drugim je bil tudi eden od podpornikov ustanovitve Fakultete za energetiko Krško. Verjame v prihodnost jedrske energije v Krškem, ki jo uvršča med čiste vire energije. Trenutno je eden njegovih glavnih ciljev nadaljevati z nadgradnjo varnosti," so navedli.

Rožman je postal 19. prejemnik priznanja za življenjsko delo na področju menedžmenta. Dosedanji prejemniki priznanja za življenjsko delo so Jože Mermal, Bogomir Strašek, Jožica Rejec, Aleš Mižigoj, Cvetana Rijavec, Danica Purg, Stojan Petrič, Cvetka Selšek, Niko Kač, Milan Matos, Zlatko Kavčič, Tone Turnšek, Tone Krašovec, Bruno Korelič, Miloš Kovačič, Jože Stanič, Janko Kosmina in Marjan Prelc.

Združenje menedžer bo danes podelilo tudi priznanje artemida, ki ga prejmejo posameznice, ki so prebile t. i. stekleni strop in prevzele najvišje vodstvene funkcije v podjetjih oz. organizacijah, za leto 2020. Prejeli ga bosta predsednica uprave družbe Thermana Mojca Leskovar ter direktorica družb Alpeks Celje in Alpeks Gastro Zagreb Nataša Kraškovic.

Podelili bodo še priznanje mladi manager 2020, za katerega se potegujejo trije finalisti: predsednik uprave Salusa Žiga Hieng, glavni izvršni direktor Prve osebne zavarovalnice Janez Kranjc in direktor družbe BE-terna Blaž Strle.

STA