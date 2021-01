FOTO: Pet Iračanov v škodi; pijan v smetnjake in elektro omarico

28.1.2021 | 08:50

V octavii je prevažal pet Iračanov (foto: PP Brežice)

Minulo noč so bili novomeški policisti obveščeni o prometni nesreči na Lobetovi ulici v Novem mestu, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila zapeljal s ceste, trčil v komunalna zabojnika in elektro omarico ob stanovanjski hiši ter odpeljal s kraja. Policisti so na podlagi opisa vozila pobeglega voznika izsledili. 43-letni kršitelj je nesrečo povzročil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,58 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje, zaradi kršitev cestno prometnih predpisov in Zakona o nalezljivih boleznih mu bodo izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Zasegli motorno kolo

Brežiški policisti so med kontrolo prometa v Brežicah včeraj okoli 12. ure ustavili 35-letnega motorista in ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Motorno kolo Kawasaki Z750 so mu zasegli in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prijeli tihotapca in tujce

Policisti PP Brežice so včeraj okoli 7. ure pri Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila Škoda octavia ljubljanskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 51-letni državljan Slovenije prevaža pet državljanov Iraka, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Osumljencu, ki je tujce nameraval prepeljati v notranjost države, so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Iraka pa še potekajo.

Še devet migrantov, od tega osem na tovornjakih

Policisti PMP Obrežje so med kontrolo tovornega vozila bosanskih registrskih oznak odkrili tri državljane Afganistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Prav tako tri državljane Afganistana so odkrili v tovornem delu tovornega vozila srbskih registrskih oznak, še dva državljana Afganistana pa v tovornem vozilu hrvaških registrskih oznak. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Brežiški policisti pa so nekaj po 17. uri na območju Čateža ob Savi izsledili in prijeli državljana Irana, ki je nezakonito prestopil državno mejo.

M. K.