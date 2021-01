Bi bili pastirica?

28.1.2021 | 10:00

Reja ovac je bila pomembna dejavnost v Beli krajini. Danes na tem območju redijo 8.000 plemenskih ovc. (Foto: Krajinski park Kolpa)

Pašnik v deželi ob Kolpi (Foto: Krajinski park Kolpa)

Adlešiči, Stari trg ob Kolpi - V delu Poljanske doline ob Kolpi so v letu 2020 začeli projekt Interpretacija vodnih virov in ekstenzivnih pašnikov v Poljanski dolini. Vodi ga RIC Bela krajina skupaj s projektnimi partnerji občino Črnomelj, Krajinskim parkom Kolpa in Kulturnim društvom Stari trg ob Kolpi. Denar zanj so pridobili tudi iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, so povedali na včerajšnji spletni predstavitvi.

S projektom bodo, kot je povedala Petra Madronič, predstavnica KD Stari trg ob Kolpi, med drugim v Starem trgu ob Kolpi prenovili izvir Peč in korita ter uredili okolico kala. Poleg vodnih virov bodo drobneje predstavili čredništvo in žuželke na tem območju.

Vzpostavili bodo pohodniško tematsko pot, ki bo povezovala stare pastirske poti. Prepričani so, da bodo tako ponudili zanimive vsebine doživljajskega zelenega turizma, je povedala Petra Madronič.

Pašniki in pašništvo sta pomembna značilnost življenja na območju, ki ga vključuje projekt. Zato so v projektu pripravili delavnico Od paše do izdelka, ki so tudi izvedli spletno. Tako je Boris Grabrijan, direktor Krajinskega parka Kolpa, podrobno predstavil med drugim ovčerejo . »Vsako volno je mogoče za kaj uporabiti, zato je ne zavrzite,« je rekel Grabrijan o uporabnosti volne.

Ovčje meso je kakovostno, mogoče je manj znano v kuharstvu, a vsaj dve gostilni v Beli krajini sta ga že vključili v svoj jedilnik, in sicer ne samo kot »klasično« pečeno meso z ražnja, je rekel Boris Grabrijan.

Kot so povedali na včerajšnji predstavitvi, bo letos Krajinski park Kolpa med drugim pripravil podrobnejše opazovanje metuljev.

M. L.