Cepljenje proti covidu-19 edino upanje za konec epidemije

28.1.2021 | 12:00

Direktorica ZD NM Alenka Simonič s svojim pomočnikom za zdravstveno nego Petrom Černetom, ki pripravlja cepivo.

Dragocena viola cepiva PfizerBionTech.

Povsod po Sloveniji že poteka cepljenje starejših, starih nad 80 let, tudi v ZD Novo mesto (na sliki).

Cepljenje je dobro organizirano, da ni gneče.

Leto dni po izbruhu novega koronavirusa tudi pri nas že poteka cepljenje proti covid-19. Jasno je namreč, da bo le ustrezna precepljenost z varnimi in učinkovitimi cepivi zmanjšala širjenje okuženosti, število hospitaliziranih in umrlih. Vse države hitijo s cepljenjem prebivalstva, še zlasti zdaj, ko grozi nevarnost novih sevov, tudi angleškega. Prav te dni so ga nekaj primerov potrdili tudi v Sloveniji.

Slovenija je po zagotovilih vlade naročila več cepiva, kot ga bo potrebovala, saj je dobro imeti rezerve, ni pa tudi jasno, kako dolgo bo cepljenje učinkovito. Jeseni oz. konec leta bo verjetno treba tiste, ki se cepijo zdaj, cepiti še enkrat.

V Sloveniji je cepljenje prostovoljno in brezplačno. Začelo se je v domovih za starejše, saj je tam najranljivejša populacija z največjo smrtnostjo.

Cepljenje po načrtu poteka tudi na dolenjskem koncu. Kot pove direktorica Zdravstvenega doma (ZD) Novo mesto mag. Alenka Simonič, dr. med., spec. druž. med., so v njihov dom prvo cepivo proizvajalcev Pfizer in BioNTech prejeli konec lanskega decembra. Potem je cepivo prihajalo redno vsak teden. Do zdaj so cepili 937 ljudi, ta teden naj bi bila večina 300 novih odmerkov cepiva namenjena drugemu cepljenju.

Kot osrednji cepilni center za Dolenjsko so zbirali prijave in delali sezname za cepljenje najprej oskrbovancev in zaposlenih iz domov za starejše občane, ki so jih do zdaj že z drugim odmerkom cepili v vseh treh domovih na tem koncu (šmihelski DSO in dva domova v Šmarjeti). Nato so cepili zdravstvene delavce in sodelavce, torej zaposlene v zdravstvenem domu in koncesionarje v regiji, zaposlene v zdraviliščih in lekarnah – seveda tiste, ki so za to izrazili željo, razen tistih, ki so že preboleli okužbo in pridejo na vrsto pozneje po sprejeti nacionalni strategiji cepljenja. S tretjo pošiljko cepiva so v ZD NM tako že začeli cepiti splošno populacijo občanov, prvo starih nad 80 let, kar bo trajalo nekaj časa, saj je starostnikov veliko. Nato sledi cepljenje po starostni prioriteti in pridruženih kroničnih boleznih oz. stanju ogroženosti.

PRIJAVA OSEBNEMU ZDRAVNIKU

Za cepljenje se je treba najprej prijaviti, najbolje pri svojem izbranem osebnem zdravniku – po telefonu ali elektronski pošti. Ko ste na seznamu, vas pozovejo, ko ste na vrsti.

Mnogi so se prijavljali prek e-prijave na NIJZ, a treba je povedati, da se s tem še niso postavili v vrsto, ampak gre le za zbiranje interesa državljanov za cepljenje proti covid-19. Treba se je torej javiti svojemu zdravniku.

Cepljenja ne izvajajo po domovih, torej k nikomur ne pridejo domov, ampak le v zdravstvenem domu, na za to določenem cepilnem mestu.

Kako poteka cepljenje v naših domovih za ostarele, tudi v Beli krajini in Posavju, pa o pripravljanju seznamov, kako je s precepljenostjo, o cepljenjenju zdravstvenih delavcev in po podjetjih pa mnogo več v današnji novi, tiskani številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: Lidija Markelj