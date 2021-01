Občina nič več na začasnem financiranju, potrdili proračuna za dve leti

28.1.2021 | 17:00

Topliški svetniki so včeraj soglasno potrdili proračuna za dve leti. (Foto: M. Ž.)

Sejo je z odra dvorane KKC-a vodil župan Franci Vovk.

Dolenjske Toplice - Topliški svetniki so včeraj na prvi seji v koledarskem letu soglasno v drugi obravnavi potrdili predloga proračunov za letošnje in prihodnje leto. V času javne obravnave, ta je potekala od 17. decembra do 17. januarja, je za letošnji proračun prišlo 41 predlogov in pripomb, 15 jih je dodala še občinska uprava. Proračuna se sicer vrednostno bistveno ne razlikujeta od predlogov v prvi obravnavi, tako za leto 2021 občina načrtuje nekaj več kot 4,9 milijona evrov prihodkov in odhodkov, za leto 2022 pa za okoli 4,2 milijona evrov.

Kot je povedal župan Franci Vovk je izmed 41 prispelih predlogov, ki so jih podale politične stranke, liste oz. občani, bilo 26 takšnih, ki so bili že uvrščeni v osnutek proračuna. »Zato jih razumem kot potrditev pravilnega načrtovanja in usmerjanja. Nekatere predloge žal ni bilo možno uvrstiti, štiri pa so bili uvrščeni na novo,« je dejal. Med njimi gre za gradnjo pločnika in javne razsvetljave v Dolenjih Gradiščih v tako imenovanem »s« ovinku ter gradnjo pločnika in javne razsvetljave in morda tudi avtobusno postajališče od Gorenjega do Dolenjega Polja. »V obeh primerih gre za državno cesto in za veliko prometa, tako da sta ti dve naložbi vsekakor potrebni,« je poudaril.

Dodal je še, da bo letos poudarek na pripravi projektne dokumentacije oz. projektov, ki jih morajo imeti, če želijo pridobiti denar iz države ali kohezije. »Nato pa bodo v naslednjih letih, kar je razvidno tudi iz načrta razvojnih programov, sledile tudi investicije,« je izpostavil Vovk.

Občinski svet je v nadaljevanju v svet Zavoda Osnovne šole Dolenjske Toplice imenoval Marijo Papež, Darinko Nardin in Natalijo Filipovič, za nadomestnega člana Odbora za komunalo pa Petra Kotarja.

