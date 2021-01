Covid-19: Odstotek novo okuženih nižji, 23 smrti, 5 v naši regiji. Število žrtev virusa po občinah.

28.1.2021 | 11:00

Ilustrativna fotografija (Foto: Pixabay)

Lj/Nm/Brežice - V Sloveniji so včeraj z molekularnimi in hitrimi testi testirali kar 13.597 posameznikov. Pozitivnih je bilo 1.516 oz. 11,15 odstotka, kar je 0,45 odstotka manj kot dan prej. Med 4.958 PCR oz. molekularnimi testi je bilo pozitivnih 1.144 oz. 23,1 odstotka, kar je 3,3 odstotka manj kot dan prej, med 8.639 opravljenimi hitrimi testi pa je bilo včeraj po podatkih Sledilnika za covid-19 pozitivnih 372 oz. 4,3 odstotka testiranih, kar je za 0,3 odstotka več kot dan prej.

V bolnišnicah po vsej državi danes zdravijo 1.106 okuženih s korona virusom, oz. 38 manj kot včeraj, od teh so jih samo danes sprejeli 76, kar je 12 pacientov manj kot včeraj, v domačo oskrbo pa odpustili še 91 korona virusnih bolnikov ali 9 več kot včeraj. Na intenzivnih covid oddelkih zdravijo 171 okuženih, od teh jih 144 diha s pomočjo respiratorja, žal, pa je virus terjal tudi 23 novih žrtev – vsi so umrli v bolnišnicah. Vseh mrtvih za posledicami okužbe z virusom covid-19 je tako zdaj že 3.448.

Aktivno okuženih je po podatkih covid sledilnika danes 17.618 oz. 266 manj kot včeraj, dnevno povprečje novo okuženih v tednu dni pa zdaj znaša 1.262,9 oz. 11,2 več kot včeraj.

Kako je v naši regiji?

V Splošni bolnišnici Novo mesto danes zdravijo 84 covidnih bolnikov, kar je eden manj kot včeraj, 5 od teh so sprejeli danes oz. enega manj kot dan prej. 12 obolelih potrebuje intenzivno terapijo, 11 od teh si pri dihanju pomaga z respiratorjem. V domačo oskrbo so danes odpustili še 4 bolnike, kar je sicer enega manj kot včeraj, 2 pa sta v boju z boleznijo omagala.

V Splošni bolnišnici Brežice po podatkih covid sledilnika danes zdravijo 33 okuženih oz. 4 manj kot včeraj, 2 od teh so sprejeli danes, dva pa potrebujeta intenzivno terapijo, kar je enako kot včeraj. Tri korona virusne bolnike so iz brežiške bolnišnice danes odpustili, kar je sicer enega manj kot včeraj, trije pa so boj z boleznijo izgubili.

Dodano ob 12.46 uri: zadnji podatki o številu novih okužb 27. in 26.01. ter podatki o številu vseh žrtev covida-19 po občinah

Število novo okuženih po občinah

26.01 27.01. Vsi umrli s covidom-19

(vir: covid sledilnik)



JV SLOVENIJA

Črnomelj 18 23 19

Dolenjske Toplice 05 05 04

Kočevje 07 17 08

Kostel 00 01 00

Loški Potok 03 01 00

Metlika 07 10 18

Mirna 02 00 01

Mirna Peč 02 03 01

Mokronog-Trebelno 00 00 00

Novo mesto 25 40 62

Osilnica 01 01 00

Ribnica 21 05 01

Semič 06 02 00

Sodražica 06 02 01

Straža 02 03 01

Šentjernej 18 02 06

Šentrupert 01 00 01

Škocjan 01 03 01

Šmarješke Toplice 06 02 02

Trebnje 23 08 19

Žužemberk 01 04 02

POSAVJE

Bistrica ob Sotli 00 01 00

Brežice 21 13 18

Kostanjevica 02 06 00

Krško 47 28 15

Radeče 02 07 02

Sevnica 20 12 47

ŠE NEKAJ KRAJEV Z NAŠEGA OBMOČJA POKRIVANJA

Dobrepolje 04 02 01

Ivančna Gorica 19 11 04

Velike Lašče 06 07 01

R.M.