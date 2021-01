Z državno sekretarko o širitvi DSO v Šmihelu

28.1.2021 | 18:00

Od leve proti desni: Vida Čadonič Špelič, direktorica OU MO NM, Alenka Šverc, župan Gregor Macedoni, Mateja Ribič in Andrejka Znoj, v ozadju Iztok Kovačič, vodja Urada za prostor in razvoj na MO NM

Novo mesto - Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je ta teden na delovnem srečanju na rotovžu gostil državno sekretarko z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Matejo Ribič. Kot sporočajo z rotovža, so bili osrednja tema sestanka z državno sekretarko in novomeško rojakinjo načrti z domom starejših občanov in druge infrastrukture za socialno-varstvene programe v Novem mestu.

Potrebe po dodatnih posteljah v domovih starejših občanov so v širši jugovzhodni Sloveniji namreč vedno večje, s čemer je bil ob junijskem obisku Novega mesta seznanjen tudi minister Janez Cigler Kralj. V tem pogledu je spodbudna novica, da je bil Dom starejših občanov Novo mesto uspešen na razpisu pristojnega ministrstva in si je zagotovil sredstva za dograditev obstoječih kapacitet za potrebe vzpostavitve dnevnega centra in prostorov za začasne namestitve. Postopki za izvedbo te naložbe, ki jo bo sofinancirala država, so v teku. Prav tako pa so se sogovorniki seznanili z možnostmi sofinanciranja gradnje infrastrukture na področju socialnega varstva v prihodnjih letih, za kar bodo na voljo tako evropska kot državna sredstva. V tem okviru je v Novem mestu interes po igradnji prizidka DSO v Šmihelu, s čimer bi zagotovili tako nove kot bolj kvalitetno zastavljene obstoječe bivalne kapacitete za uporabnike.

Iščejo tudi prostore za CUDV Draga

Na torkovem sestanku so govorili tudi o dolgoročni ureditvi dnevnega centra CUDV Draga, ki je do razmaha epidemije deloval v prostorih novomeškega doma starejših. Ob jesenskem vdoru okužb je bila ob koordinaciji občinskega štaba civilne zaščite v njihovih prostorih vzpostavljena rdeča cona. Varovancem CUVD Drage so na Mestni občini Novo mesto v sodelovanju z društvom paraplegikov zagotovili začasno namestitev, sogovorniki pa so se strinjali, da je čim hitreje potrebno zagotoviti novo stalno lokacijo. Prve postopke načrtovanja nove, dolgoročne rešitve, prostorov za dnevni center CUDV Draga za širše novomeško območje bo v dogovoru z MDDSZ prevzela novomeška občina, ki bo skušala priti do usklajene lokacije in idejne rešitve. Tako pripravljeno dokumentacijo bo Mestna občina predala v nadaljnjo realizacijo MDDSZ.

Ob državni sekretarki sta se sicer delovnega obiska v Novem mestu udeležili tudi dr. Alenka Šverc in Andrejka Znoj, še sporočajo z rotovža.

M. K.