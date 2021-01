Beovićeva: Epidemija še v polnem razmahu, angleški sev nanjo še ne vpliva

Ljubljana - Epidemija covida-19 je v Sloveniji še vedno v polnem razmahu, prisotnost angleške različice novega koronavirusa še ne vpliva na potek epidemije pri nas, pravi vodja svetovalne skupine za covid-19 Bojana Beović. Po njenem so ukrepi za omejevanje širjenja virusa pri nas nekoliko manj učinkoviti kot v drugih državah EU zaradi "dogajanja v družbi".

Vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Beovićeva je na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida-19 izpostavila, da je epidemija v Sloveniji še vedno v polnem razmahu, so pa v zadnjih dneh opazna posamezna izboljšanja; manj bolnikov potrebuje bolnišnično zdravljenje, manj covidnih bolnikov je tudi v intenzivnih enotah.

Manj okuženih v domovih za starejše

Po besedah Beovićeve se je zmanjšalo število sprejemov iz domov starejših v bolnišnice, kar pripisuje veliki prekuženosti te populacije. "Če smo imeli pred tedni 30 ali 40 premeščenih iz domov za starejše v bolnišnico, jih danes sprejmejo pet, sedem ali morda 10 na dan. Število hospitaliziranih stanovalcev domov se je precej znižalo, s 150 do 170 na dobrih 70 dnevno." Okužbo z novim koronavirusom je namreč prebolela več kot polovica stanovalcev domov za starejše, precej je že cepljenih.

"Po teh podatkih gre sklepati, da je ta del epidemije pod kontrolo. Še vedno pa je veliko pozitivnih testov dnevno, tudi bolj zanesljivih PCR testov. Zelo verjetno se sedaj teža okuženih premika s starejših na mlajše," je ocenila.

Beovićeva je izpostavila, da se krivulja epidemije v Sloveniji giba nekoliko drugače kot v večini držav EU, kjer so z našim podobnimi ukrepi uspeli vsaj začasno znižati število novih primerov okužb. Kot je dejala, je Slovenija po ocenah mednarodnih institucij "na sredini, kar se tiče strogosti ukrepov". Beovićeva vzroke za to, da pri nas ukrepi niso tako prijeli kot v drugih državah, vidi v "dogajanju v družbi, ki ga je težko nadzorovati in spreminjati, saj ima vsaka kultura svoje zakonitosti".

Po nekaterih ocenah se je z novim koronavirusom v Sloveniji že okužilo med 500.000 in 600.000 ljudi, kar po besedah Beovićeve pomeni delno oviro za širjenje virusa, ob pogoju, da ljudje upoštevajo ukrepe za preprečevanje širjenja. Glede britanske različice novega koronavirusa, ki so jo že dokazali tudi v vzorcih v Sloveniji, pa je danes ocenila, da še ne vpliva na potek epidemije pri nas. Spomnila je, da gre za bolj nalezljivo različico in da po nekaterih podatkih lahko povzroča hujšo obliko bolezni. Bo pa, tako Beovićeva, v prihodnjih tednih treba razmisliti o okrepitvi epidemiološke službe, da bi lahko sledili okužbam.

Kot je povedala, je Slovenija sicer že rezervirala od 1000 do 2000 doz naprednega zdravila za zdravljenje covida-19, monoklonskih protiteles, s katerimi so ob lanski okužbi zdravili tudi nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Dolgoročna rešitev za obvladanje epidemije novega koronavirusa je po mnenju infektologinje le obsežno cepljenje, "do tja pa nas čaka še več tednov spoštovanja ukrepov".

Zapiranje šol v regijah, ki niso več rdeče

Vlada na današnji seji nadalje pretresa, kaj storiti z vrtci in šolami v dveh regijah (zasavski in obalno-kraški), ki sta zaradi slabše epidemiološke slike znova uvrščeni v črno fazo. Po vladnem načrtu sproščanja ukrepov v črni fazi pouk poteka na daljavo, vrtci pa delajo samo za nujne primere, ko starši nimajo druge možnosti varstva.

Beovićeva je glede tega vprašanja poudarila, da na strokovni skupini nimajo stališča do vprašanja, ali je smiselno šole zapirati že po tednu dni od njihovega odprtja. "Moja osebna presoja je, da je neprijetno zapirati šole po enem tednu in da je verjetno pametno pogledati, za kakšno situacijo gre v posameznem delu Slovenije," je dejala. Po njenem mnenju pa je pri odločitvi treba upoštevati tudi "pravičnost v družbi".

V sredo so se pojavile informacije, da naj bi bilo med učitelji ene od šol na Savinjskem večje število lažno pozitivnih testov na novi koronavirus. Beovićeva je glede tega pojasnila, da se zaradi specifične občutljivosti hitrih antigenskih testov kaj takega lahko zgodi in da je v primeru večjega števila pozitivnih testov na enem mestu testiranja smiselno rezultate preveriti še z natančnejšimi PCR testi. Je pa presejanje populacije s hitrimi testi po njenem prepričanju še vedno smiselno, saj tako ugotovijo kar nekaj dejansko pozitivnih, ki sicer ne bi vedeli za svojo okuženost.

Odzvala se je tudi na nekatere kritike nacionalnega načrta cepljenja, ki predvideva, da se najprej cepijo najstarejši, šele kasneje pa bodo prišle na vrsto druge skupine, tudi mlajši kronični bolniki z resnimi boleznimi. Kot je pojasnila, ob trenutni količini cepiva na voljo ne bi spreminjali prioritet. Ne gre namreč samo za preprečevanje okužb pri tej populaciji, ampak se tako tudi vpliva na število zasedenih postelj v bolnišnicah.

Na novinarsko vprašanje, kaj meni o spreminjanju omejevalnih ukrepov pri delovanju trgovin, ko so na primer v rdečih regijah lahko odprte otroške trgovine, s prihodnjim tednom bodo trgovine z živili lahko prodajale tudi nogavice in spodnje perilo, je pojasnila, da je to presoja vlade, trgovinske in obrtne zbornice, ne pa strokovne skupine. "Naše splošno stališče je, da več kot je odprtih dejavnosti, večja je nevarnost prenašanja virusa. Katera koli dejavnost se sprošča, se mora na primeren način glede na razmere."

