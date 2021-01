Anton Olaj generalni direktor policije

28.1.2021 | 16:00

Dr. Anton Olaj (Foto: M. Ž./arhiv DL)

Novo mesto - Novi direktor slovenske policije je dr. Anton Olaj, ki je do leta 2012, ko se je upokojil, vodil novomeško policijsko upravo, kjer je pred tem služboval vse od leta 1986.

Vlada je za generalnega direktorja policije danes imenovala Antona Olaja. Funkcijo bo nastopil v petek, imenovan pa je za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Obenem ga je vlada z današnjim dnem razrešila s funkcije državnega sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Olaj je poklicno pot začel leta 1981 na takratni Postaji milice Ljubljana - Vič. Nato je med letoma 1986 in 2006 delal v novomeški kriminalistični službi kot kriminalist, kriminalistični inšpektor, vodja sektorja za zatiranje gospodarske kriminalitete in nazadnje kot načelnik urada kriminalistične službe.

Svojo poklicno pot v policiji je sklenil leta 2012 kot direktor Policijske uprave Novo mesto. Junija lani ga je vlada imenovala za državnega sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve.

Novi generalni direktor policije je leta 1989 diplomiral na pravni fakulteti v Ljubljani, leta 2005 je magistriral na Fakulteti za evropske in državne študije Nove univerze, leta 2011 pa je doktoriral na Evropski pravni fakulteti Nove univerze.

Med letoma 2006 in 2011 je svoje kriminalistične izkušnje in pravno teoretično znanje prenašal na študente Višje policijske šole v Tacnu in slušatelje kriminalističnih tečajev pri predmetu kazensko pravo. Je predavatelj in avtor več znanstvenih člankov s področja mednarodnega javnega prava in ustavnega prava.

Namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak je na današnji novinarski konferenci glede morebitnih sprememb pri vodenju policije dejal, da bi bilo to vprašanje treba nameniti novemu generalnemu direktorju. Je pa poudaril, da je policija velika organizacija in da takšna menjava na operativno delo policije ne vpliva.

Po nastopu vlade je ta na prvi seji razrešila tedanjo generalno direktorico policije Tatjano Bobnar, ki jo je na položaju zamenjal Anton Travner. Ta je nato odstopil na dan preiskav kriminalistov Nacionalnega preiskovalnega urada pri gospodarskem ministru Zdravku Počivalšku. Policijo je od tedaj kot vršilec dolžnosti vodil Andrej Jurič.

O prijavi Olaja na javni natečaj za generalnega direktorja policije je v začetku meseca poročal časnik Delo. Prijavila naj bi se sicer še ena kandidatka, a ni izpolnjevala formalnih pogojev.

STA