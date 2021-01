FOTO: Ponoči gorelo v stanovanju na Šolski ulici

29.1.2021 | 07:00

Nočna akcija na Šolski ulici (foto: PGD Kamence)

Minulo noč ob 3.38 je na Šolski ulici v Novem mestu gorelo v stanovanju večstanovanjskega objekta. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so omejili in pogasili požar, ki se je razširil iz sobe po celotni etaži stanovanja, prezračili prostore in iznesli ožgane predmete. Obveščene so bile pristojne službe, ki bodo ugotovile vzrok požara in višino škode.

Dimniška požara

Sinoči ob 22.30 uri so v Dolenjem Podšumberku, občina Trebnje, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Log in Veliki Gaber so nadzirali izgorevanje saj, razkrili okoli dva kvadratna metra strehe in pogasili tlečo izolacijo ob dimniku ter s termo kamero pregledali okolico.

Ob 17.31 so tudi v naselju Dolenji Leskovec, občina Krško, zagorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka in s termo kamero pregledali okolico dimnika. Na kraju so bili tudi gasilci PGD Brestanica in PGD Rožno.

Gorelo tudi v smetnjaku

Ob 20.53 je v ulici Šmihel v Novem mestu gorel komunalni zabojnik. Pred prihodom gasilcev GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu je občan že začel gasiti požar, gasilci pa so dokončno pogasili gorečo vsebino zabojnika.

Prometna nesreča v krožišču

Ob 23.09 je na Drnovem, občina Krško, osebno vozilo na krožišču zapeljalo s cestišča in trčilo v obcestno ogrado. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in s tehničnim posegom odstranili vozilo na varen kraj. Poškodovanih ni bilo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 12:00 do 14:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROVA VAS, na izvodu SSO Vodovod.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 12:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 13:00 do 15:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČEŠENCE.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava energije na območju TP Mirna Zapuže, izvod Zapuže grad.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.