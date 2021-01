FOTO: Po požaru v starem mestnem jedru Višnje Gore tri družine brez strehe nad glavo

29.1.2021 | 07:40

Višnja Gora - V starem mestnem jedru Višnje Gore je sinoči zagorelo ostrešje srednjeveške stanovanjske hiše, požar pa se je razširil še na dve sosednji ostrešji. Brez strehe nad glavo so ostale tri družine.

Požar je gasilo 110 gasilcev, zaradi strnjenega dela mestnega jedra pa je obstajala nevarnost, da bi se ogenj razširil tudi na druga stanovanja. Gasilcem je delo še dodatno oteževal močan veter. Do 22. ure je bil požar že pogašen.

Vodja intervencije Slavko Zaletelj je povedal, da so se ljudje iz stanovanj rešili sami. Gasilci so do jutra nadzorovali pogorišče. Več fotografij v fotogaleriji.

STA; M. K.

foto: Občina Ivančna Gorica

