V požaru na Šolski 15 tisočakov škode; huje poškodovana voznica mopeda

29.1.2021 | 09:30

Policisti PP Trebnje so bili včeraj nekaj po 15. uri obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo mlajšo žensko, ki naj bi se poškodovala v prometni nesreči. Zbrali so obvestila, opravili ogled in ugotovili, da se je nesreča zgodila v okolici Šentruperta, kjer je 17-letna voznica neregistriranega mopeda izgubila oblast nad vozilom, padla in se huje poškodovala. Nekatere okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

Na mejni prehod z 2,5 promila alkohola

Na mejni prehod Obrežje je okoli 22. ure na izstop iz Slovenije pripeljal voznik osebnega avtomobila Audi A4. Policisti so ugotovili, da gre za 36-letnega državljana Srbije, ki je pripotoval iz Švice, kjer ima urejeno začasno bivanje. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, v litru izdihanega zraka 1,20 miligrama alkohola. Vozniku so odvzeli prostost, ga odpeljali v prostore za pridržanje, danes pa ga bodo privedli v postopek pred pristojno sodišče. Poskrbeli so tudi za ustrezno namestitev psa pasme rottweiler, ki ga je kršitelj prevažal v avtomobilu.

Povzročitelj nesreče pod vplivom alkohola

Policisti PP Krško so na območju Malega Mraševa ustavljali voznika osebnega avtomobila Hyundai accent brez registrskih tablic. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval vožnjo in v krožnem križišču v Drnovem izgubil oblast nad vozilom ter trčil v ograjo ob cesti. 23-letni povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,46 miligrama alkohola. Zaradi številnih kršitev so mu izdali plačilni nalog v višini 2320 evrov.

Skrita med tovorom

Policisti PMP Obrežje so med kontrolo tovornega vozila srbskih registrskih oznak odkrili dva državljana Afganistana, ki sta se skrita med tovorom poskušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

V požaru nihče poškodovan

Ponoči ob 3.40 so bile dežurne službe obveščene o požaru stanovanjske hiše na Šolski ulici v Novem mestu. V požaru, ki so ga gasilci omejili in pogasili, ni bil nihče poškodovan. Policisti ugotavljajo okoliščine in vzrok za nastanek požara, v katerem je nastalo za okoli 15.000 evrov premoženjske škode.

V Višnji Gori 18 evakuiranih

Včeraj, nekaj pred 18. uro, je zagorelo na stanovanjski hiši v Višnji Gori. Na kraju je bilo ugotovljeno, da so zagorela ostrešja štirih stanovanjskih hiš, ki stojijo ena ob drugi. Gasilci so več ur gasili požar, iz stavb pa je bilo evakuiranih 18 oseb. V dogodku ni bil nihče poškodovan, je pa nastala večja materialna škoda, saj objekti trenutno niso primerni za bivanje. Kriminalisti bodo danes opravili ogled in ugotavljali vzrok požara.

