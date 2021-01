Renaultova zgodba s Twingom se končuje; kaj to pomeni za Revoz?

29.1.2021 | 14:40

Tretjo generacijo twingov so v Revozu začeli izdelovati leta 2014. (foto: ahiv; B. B.)

Pariz/Novo mesto - Francoski avtomobilski proizvajalec Renault, ki z novomeško tovarno Revoz igra pomembno vlogo v slovenskem gospodarstvu, po 29 letih končuje zgodbo z modelom Twingo. Renaultovega malčka izdelujejo tudi v Revozu, v matičnem podjetju pa so ta teden za francoske medije potrdili, da bo njegova tretja generacija, ki ima od lani tudi električno različico, zadnja.

Renault je dal prvo različico Twinga na trg leta 1992 in je z vozilom na začetku doživel velik uspeh na matičnem trgu in tudi drugod po Evropi ter v Latinski Ameriki. Po skoraj treh desetletjih je francoski avtomobilski velikan ta teden oznanil, da bo tretja generacija twingov tudi njihov zadnji model na t. i. segmentu A, torej malih mestnih avtomobilov.

Prvo je to neuradno informacijo objavila revija Challenges, sredi tedna pa jo je, kot poroča časnik Le Monde, potrdil tudi prvi mož Renaulta Luca de Meo. "Vse težje je ohranjati dobičkonosnost modela z dolžino 3,6 metra," je povedal.

Kot spominja Le Monde, je Renault prodal 2,6 milijona twingov prve generacije, pri drugi pa so prodajne številke upadle na okoli 900.000 vozil. Twingo tretje generacije medtem še zdaleč ni bil tako priljubljen, tako da so jih v Franciji npr. na leto prodali le še 50.000. Je pa Twingo decembra lani dobil tudi električno različico, za katero so v prvem mesecu dobili okoli 2000 naročil.

"Škoda je opustiti ta razred vozil, a mala vozila z motorjem na notranje izgorevanje bodo zaradi spremenjenih pravil igre na trgu izginila," je dejal de Meo in s tem po pisanju le Monda mislil na vse strožje okoljske standarde za motorje v EU (standard Euro 7 bo začel veljati sredi desetletja). Renault se na to že pripravlja, njegova posodobljena strategija pa predvideva, da bosta dve tretjini vseh njihovih novih modelov od 2025 naprej električnih in hibridnih.

Twinge, tudi v električni različici, poleg Cliov izdelujejo tudi v Revozu, ob tem pa v skupnem projektu z nemškim Daimlerjem in na skupni platformi s Twingom še Smart Forfour. Do zdaj v Renaultu uradno o usodi partnerstva z Daimlerjem v okviru projekta Edison niso želeli povedati ničesar, po pisanju Le Monda pa je tudi tega sodelovanja konec. "Sami pa nismo sposobni izdelovati takšnega modela," je dejal de Meo.

Bosta pa v okviru skupine po pisanju francoskega časnika štafeto od električnega Twinga prevzela model Spring, prvi električni model romunske Dacie, ter prihajajoča nova različica legendarne Renaultove petke, ki so jo dolga leta izdelovali v Revozu.

Revoz: Srednjeročno naročila zagotovljena, dolgoročneje obeti še neznani

V Revozu so seznanjeni z izjavo prvega moža Renaulta Luce de Mea, da skupina ne načrtuje naslednika modela Twingo niti nobenega drugega modela v razredu A. Bo pa Renault do uveljavitve standarda Euro 7 obdržal tako navadnega kot električnega twinga, so navedli za STA. Srednjeročno imajo naročila zagotovljena, dolgoročneje pa so obeti še neznani.

V novomeški družbi iz Renaultove skupine, ki je tudi eden največjih slovenskih izvoznikov, so spomnili, da se je konec 2020 začela prodaja električnega twinga, Renault pa je tako eden redkih proizvajalcev, ki ponuja tako vozilo na električni kot na bencinski pogon v razredu A, torej razredu malih mestnih avtomobilov. To bo, kot pravijo v Revozu, obdržal vse do začetka veljave evropskega okoljskega standarda za motorje Euro 7, kar se bo po napovedih zgodilo sredi desetletja.

V Revozu tako trenutno nadaljujejo s proizvodnjo modelov twingo, tako z motorjem na notranjo izgorevanje kot v električni različici, Smart Forfour in Clio 5. "Srednjeročno imamo zagotovljena naročila, kaj pa si lahko obetamo daljnoročno (predvsem po letu 2024), zaenkrat še ni znano," so še zapisali.

STA; M. K.