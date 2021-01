Covid-19: Odstotek okuženih testiranih spet nekoliko nižji, umrlo še 20 okuženih, 2 v naši regiji.

29.1.2021 | 10:50

Ilustrativna fotografija (Foto: Pixabay)

Lj/Nm/Brežice - V Sloveniji so včeraj z molekularnimi in hitrimi testi testirali kar 12.033 posameznikov. Pozitivnih je bilo 1.294 oz. 10,75 odstotka, kar je 0,4 odstotka manj kot dan prej. Med 4.506 PCR oz. molekularnimi testi je bilo pozitivnih 1.005 oz. 22,3 odstotka, kar je 0,8 odstotka manj kot dan prej, med 7.527 opravljenimi hitrimi testi pa je bilo včeraj po podatkih Sledilnika za covid-19 pozitivnih 289 oz. 3,8 odstotka testiranih, kar je za 0,5 odstotka manj kot dan prej.

V bolnišnicah po vsej državi danes zdravijo 1.082 okuženih s korona virusom, oz. 24 manj kot včeraj, od teh so jih samo danes sprejeli 78, kar je 2 pacienta več kot včeraj, v domačo oskrbo pa odpustili še 84 korona virusnih bolnikov ali 7 manj kot včeraj. Na intenzivnih covid oddelkih zdravijo 169 okuženih, od teh jih 152 diha s pomočjo respiratorja, žal, pa je virus terjal tudi 20 novih žrtev – 18 od teh je umrlo v bolnišnicah. Vseh mrtvih za posledicami okužbe z virusom covid-19 je tako zdaj že 3.468.

Aktivno okuženih je po podatkih covid sledilnika danes 17.451 oz. 167 manj kot včeraj, dnevno povprečje novo okuženih v tednu dni pa zdaj znaša 1.243,9 oz. 19 manj kot včeraj.

V Sloveniji so doslej cepili 51.653 prebivalcev, kar je 2,5 odstotka populacije. Od vseh cepljenih so nekateri v sredo prejeli še drugi odmerek cepiva - takšnih je zdaj 13.319.

Kako je v naši regiji?

V Splošni bolnišnici Novo mesto danes zdravijo 88 covidnih bolnikov, kar so spet 4 več kot včeraj, 10 od teh so sprejeli danes oz. 5 več kot dan prej. 12 obolelih potrebuje intenzivno terapijo, vsem dihanje lajšajo z respiratorjem. V domačo oskrbo so danes odpustili še 5 bolnikov, kar je sicer eden več kot včeraj, še eden pa je v boju z boleznijo omagal.

V Splošni bolnišnici Brežice po podatkih covid sledilnika danes zdravijo 27 okuženih oz. 6 manj kot včeraj, novih okuženih v bolnišnico danes ni bilo. Dva od hospitaliziranih potrebujeta intenzivno terapijo, kar je enako kot včeraj. Pet korona virusnih bolnikov so iz brežiške bolnišnice danes odpustili, kar sta sicer dva več kot včeraj, eden pa je boj z boleznijo izgubil.

R.M.