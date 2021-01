FOTO: Po požaru 18 evakuiranih, potrebna je pomoč družinam

29.1.2021 | 13:20

Žalostno jutro v Višnji Gori (foto: Gašper Stopar)

Sinoči so bili nekaj minut pred 18. uro gasilci s strani Centra za zaščito in reševanje RS obveščeni o večjem požaru ostrešja v starem mestnem jedru Višnje Gore. Kot smo poročali, so se z obsežnim požarom več ur spopadala številna društva iz občine Ivančna Gorica.

Ker gre za zelo strnjeni in stari del mestnega jedra, je bila nevarnost, da bi se ogenj razširil tudi na druga stanovanja. Gasilcem je dodatno delo oteževal močnejši veter. Po podatkih poveljnika Gasilske zveze Ivančna Gorica Slavka Zaletelja je bilo na delu devet gasilskih enot iz ivanške zveze, in sicer PGD Višnja Gora, Kriška vas, Vrh pri Višnji Gori, Stična, Ivančna Gorica, Šentvid pri Stični, Krka in Zagradec na Dolenjskem. Požar je več kot 100 gasilcev uspelo omejiti v roku treh ur, ponoči pa je na terenu ostala tudi požarna straža.

V današnjih jutranjih urah se je na kraju pogorišča že sestala ožja ekipa Štaba Civilne zaščite Občine Ivančna Gorica s poveljnikom Jožetom Kozincem in županom Dušanom Strnadom na čelu, člani Krajevne skupnosti Višnja Gora in stanovalci treh uničenih stanovanj. Kot je povedal župan Dušan Strnad, je jutro v Višnji Gori pokazalo razsežnost požara in žalostni pogled nad starim mestnim jedrom: »Najprej velja pohvaliti izjemno požrtvovalnost naših gasilcev, saj tako zahtevnega požara že dolgo ni bilo. Delo so opravili strokovno in zopet se je pokazalo, da se vsak vložen evro v gasilstvo večkratno povrne.«

Kot poročajo iz občine, se je župan s štabom Civilne zaščite pogovarjal, kako najprej pristopiti k zaščiti objektov in jih zavarovati pred nadaljnjo škodo: »Govorimo tudi o tem, kako kasneje pomagati – vsaj za silo.«. Po njegovih besedah je govora o treh enostanovanjskih hišah, ki pa se držijo skupaj: »Imajo skupno ostrešje in zidove. To je staro mestno jedro in gradnja je temu primerna.«

Kot je povedal Strnad, so vse tri družine začasno namestili drugje – dve družini sta noč preživeli pri sosedih, ena je odšla k sorodnikom: »Z lastniki smo se že včeraj na hitro pogovorili, zdaj bomo morali najti trajnejšo rešitev. Hiše so namreč neprimerne za bivanje in jih bo treba temeljito prenoviti.«

Organizirali so že humanitarno akcijo zbiranja sredstev za pomoč družinam. V ta namen je odprt transakcijski račun Krajevne skupnosti Višnja Gora številka SI56 0123 9645 0801 488 s sklicem 00 910 in pripisom namen – »POŽAR«.

M. K.

foto: Občina Ivančna Gorica; G. S.

