Prihodnji teden začetek del v krožišču »Tabletka«; proti Ločni ne bo šlo

29.1.2021 | 17:40

Krožišče »Tabletka« bo v dobrega pol leta dobilo novo podobo. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Družba CGP bo v sredo, 3. februarja začela s širitvijo krožišča »Tabletka« na Andrijaničevi cesti v Novem mestu. Dela bodo stekla po jutranji prometni konici in bodo v več fazah potekala do junija 2021.Ob začetku del bo vzpostavljena delna zapora, ki bo do nadaljnjega onemogočala izvoz iz krožišča v smeri proti Ločni.

V prvi fazi bo v krožišče možno vstopiti iz vseh treh smeri, izstopiti pa v smeri avtocestnega priključka Novo mesto – vzhod in v smeri Bršljina. Zaprt bo izvoz iz krožišča proti Ločni oziroma proti tovarni zdravil Krka.

Promet iz smeri avtocestnega priključka Novo mesto - vzhod proti Metliki se bo zaradi zapore izvoza krožišča proti Ločni preusmeril na Šmarješko cesto. Obvoz za cestni promet, pešce in kolesarje bo ustrezno označen sporočajo z Mesten občine Novo mesto.

»Gre za razširitev krožišča v t. i. super turbo krožišče, ki bo omogočalo večjo pretočnost. V času gradnje odseka tretje razvojne osi bo namreč dobro leto vzhodni avtocestni priključek za Novo mesto zaprt, zato bo to območje zagotovo zelo obremenjeno in je treba z ukrepi predhodno zagotoviti večjo pretočnost. So pa že danes pred gradnjo tretje razvojne osi veliki zastoji, zato ocenjujemo, da je ta projekt zelo pomemben za celotno novomeško prometno omrežje,« je ob nedavnem podpisu izvajalske pogodbe poudaril novomeški župan Gregor Macedoni.

Širitev krožišča, ki je del pomembne in prometno obremenjene mestne vpadnice, bo vezana predvsem na njegove priključke, saj bodo po prenovi vsi priključki in izvozi ločeni na dva pasova z ločevalnimi otoki. Pasovi bodo ločeni pred vstopom v krožišče, ločevalni otoki bodo omejevali tudi izstop iz krožišča, so pojasnili na novomeški občini.

B. B.