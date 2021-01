Z avtom v pešca, veter razkril šolo in vrtec, velik izpad elektrike

29.1.2021 | 17:50

Ob 13.03 je v bližini naselja Roje, občina Šentjernej, voznica zapeljala s ceste in se prevrnila. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so zavarovali mesto dogodka in odklopili akumulator. Voznico so še pred prihodom gasilcev domači sami odpeljali na zdravniški pregled. Na kraju so bili prisotni policisti.

Ob 14.35 je na območjih občin Dolenjske Toplice, Straža in delu Novega mesta, zaradi izpada daljnovoda prišlo do prekinitve oskrbe z električno energijo. V izpadu je bilo 53 transformatorskih postaj in 2723 odjemalcev električne energije. Dežurni delavci Elektra so okvaro odpravili.

Ob 15.39 je na Belokranjski cesti v Črnomlju osebno vozilo trčilo v pešca. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali mesto dogodka, pomagali pri oskrbi in prenosu ponesrečenega ter posuli cestišče z vpojnim sredstvom. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so poškodovanega na kraju oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 15.23 je v naselju Stari trg ob Kolpi, občina Črnomelj, močan veter razkril strešnike na strehi objekta Osnovne šole in vrtca. Gasilci PGD Stari trg ob Kolpi in Prelesje so namestili strešnike nazaj.

B. B.