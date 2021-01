Potres je bil preizkušnja

Črnomelj, Duga Resa - Črnomelj in Duga Resa sta v okviru čezmejnega projekta Hitro ustanovila in izurila skupno enoto za zaščito in reševanje ob naravnih nesrečah. Dveletni program Hitro zaključujejo 31. januarja in ob tem so ga predstavniki Črnomlja in Duge Rese predstavili na današnji spletni zaključni novinarski konferenci.

V projektu so se slovenski partnerji urili za reševanje ob potresu. Ker je Duga Resa na območju velike poplavne ogroženosti, so se hrvaški partnerji pripravljali za reševanje ob poplavah.

Projekt Hitro je na evropskem tekmovanju v okviru Evropske komisjje med 160 prijavljenimi dosegel tretje mesto. Vodja urada za komuniciranje Evropske komisije Agnes Monfret je projekt Hitro označila za zgleden primer čezmejnega sodelovanja ob nesrečah.

Skupna vrednost projekta je nekaj več kot 808.000 evrov, od tega so iz Evropskega sklada za regionalni razvoj pridobili 85 odstotkov denarja, kar je nekaj manj kot 687.000 evrov.

Poleg vodilnega partnerja mesta Duga resa so v projektu Hitro sodelovali partnerji občina Črnomelj ter gasilski zvezi Črnomelj in Duga Resa. Pridruženi partnerji so na hrvaški strani Hrvaška gasilska zveza, v okviru hrvaškega notranjega ministrstva civilna zaščita iz Karlovca, karlovška izpostava Hrvaške gorske reševalne službe, v Sloveniji pa Gasilska zveza Slovenije in v okviru obrambnega ministrstva uprava za zaščito in reševanje

Hrvaška ekipa iz omenjene skupne reševalne enote je sodelovala pri reševanju ob nedavnem potresu v Petrinji in Glini.

Pomoč neposredno z moštvom na potresnem območju so ponudili tudi iz Črnomlja, a po zagotovilih sosednje države ni bila potrebna. Iz Črnomlja so zato prizadetemu območju Petrinje pomagali s stvarmi, zbranimi v hitri črnomaljski akciji za pomoč po potresu, so med drugim povedali na nedavni video konferenci. Na tej so sodelovali župan občine Črnomelj Andrej Kavšek, župan mesta Duga Resa Tomislav Boljar, poveljnik Gasilske zveze Duga Resa Boris Škrtić, poveljnik Gasilske zveze Črnomelj Jože Vrščaj in člana projektne skupine projekta Hitro Jože Weiss iz občine Črnomelj in Mihael Dujam iz mestne uprave Duge Rese.

