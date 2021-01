Okvara hladilnika sprožila alarm v ZD Trebnje, a le ožgana plastika

30.1.2021 | 00:25

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Sinoči ob 23.24 se je na Golievem trgu v Trebnjem v laboratoriju zdravstvenega doma sprožil požarni alarm. Gasilci PGD Trebnje so s termovizijsko kamero pregledali prostore in ugotovili, da je zaradi napake na električni napeljavi prišlo do okvare hladilnika, kjer je bilo zaznati vonj po ožgani plastiki. Hladilnik so izklopili iz omrežja in prezračili prostore.

Kje ne bo elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica med 8. uro in 12. uro na območju Transformacijske postaje Lončarjev dol izvod Trgovina in Lončarjev dol.

L. M