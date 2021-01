V trgovinah z živili od danes tudi nogavice in spodnje perilo

30.1.2021 | 08:45

Mnogi so pogrešali nakup novih nogavic (na sliki), spodnjega perila... (Foto: arhiv DL)

Z današnjim dnem bodo lahko prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, znova ponujale tudi nogavice in spodnje perilo. Tako je namreč v sredo odločila vlada. Hkrati se zaradi slabše epidemiološke slike danes zapirajo nenujne trgovine ter kulturne ustanove v obalno-kraški in zasavski regiji.

Vlada je na sredini seji podaljšala odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom z enakimi izjemami, kot so veljale doslej - odprte so lahko denimo živilske prodajalne, lekarne, bencinski servisi, geodetske in dimnikarske storitve, tržnice s hrano, frizerski saloni in čistilnice. V živilskih prodajalnah in drogerijah bodo od današnjega dne lahko na police znova umestili tudi nogavice in perilo.

Več odprtega v regijah z manj okužbami

Še nekaj več trgovin je lahko še naprej odprtih v statističnih regijah z boljšo epidemiološko sliko, to so osrednjeslovenska, podravska, gorenjska, koroška, primorsko-notranjska, pomurska in savinjska. V teh so dovoljene tudi premične stojnice za prodajo kmetijskih pridelkov in proizvodov, servisne delavnice za motorna vozila in kolesa ter specializirane prodajalne z otroškim programom.

Prav tako lahko v omenjenih regijah še naprej delujejo žičniške naprave ter smučišča pod pogojem, da upravljavec naprav zagotovi hitro testiranje v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče ali da mu negativen test na okužbo s koronavirusom predloži sam uporabnik.

Medtem sta s seznama regij z ugodnejšo sliko izpadli obalno-kraška in zasavska regija, kar pomeni, da se v teh dveh regijah ukinjajo pretekli teden sproščene izjeme, vezane na odprtje trgovin, obratovanje žičniških naprav ter ponujanje kulturnih storitev. Tako se zapirajo galerije in muzeji, knjižnice pa morajo preiti na brezstično izposojo.

V veljavo danes stopa tudi odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil. Novost je, da bodo v zadnjem času prepovedana vozniška usposabljanja zdaj mogoča ob predložitvi negativnega testa tako na strani izvajalcev kot uporabnikov.

L. M.