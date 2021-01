Za cepljenje se je treba prijaviti osebnemu zdravniku

30.1.2021 | 09:30

Direktorica ZD NM Alenka Simonič s svojim pomočnikom za zdravstveno nego Petrom Černetom, ki pripravlja cepivo.

Cepljenje je prostovoljno in brezplačno.

Dragocena viola Pfizerjevega cepiva.

Novo mesto - Cepljenje proti covid-19 po načrtu poteka tudi na dolenjskem koncu. Kot pove direktorica Zdravstvenega doma (ZD) Novo mesto mag. Alenka Simonič, dr.med., spec.druž.med., so v njihov dom prvo cepivo proizvajalca Pfizer-BioNTech prejeli konec lanskega decembra. Potem je cepivo prihajalo redno vsak teden.

Simoničeva pove, da so kot osrednji cepilni center za Dolenjsko zbirali prijave in delali sezname za cepljenje najprej oskrbovancev in zaposlenih iz domov za starejše občane, nato zdravstvenih delavcev itd., začeli pa so že cepiti splošno populacijo občanov, prvo starih nad 80 let.

Osebni zdravniki so morali pripravili prioritetno listo pacientov.

Domov ne hodijo

Za cepljenje se je potrebno najprej prijaviti, najbolje pri svojem izbranem osebnem zdravniku - po telefonu ali preko elektronske pošte. Ko ste na seznamu, vas pozovejo, ko ste na vrsti. »Vsi pacienti so na cepljenje naročeni na uro, da ni prevelikega srečevanja v dvorani, kjer cepimo, in za enkrat vse poteka dobro,« pove Simoničeva.

Mnogi so se prijavljali preko e-prijave na NIJZ, a treba je povedati, da se s tem še niso postavili v vrsto, ampak gre le za zbiranje interesa državljanov za cepljenje proti covid-19. Treba se je torej javiti svojemu zdravniku.

Direktorica ZD Novo mesto pove, da cepljenja s tem cepivom ne izvajajo po domovih, torej k nikomur ne pridejo domov, ampak le v zdravstvenem domu, na za to določenem cepilnem mestu. Takšno je navodilo proizvajalcev, ker gre za občutljivo cepivo, ki potrebuje posebno shranjevanje in pripravo,« doda. Za starejše, bolne in tiste brez prevoza morajo torej poskrbeti svojci. Nepokretnih za zdaj ne cepijo, ker ni navodila, da bi lahko hodili na dom.

O pomenu cepljenjenja proti covid-19, o delovanju cepiv, kako je s preceljenostjo v naših domovih za starejše občane, pa si preberite več v aktualni številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj