V petek 1290 okužb, umrlo 22 bolnikov. Največ okužb v Krškem.

30.1.2021 | 11:25

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

V Sloveniji so v petek opravili 12.793 PCR in hitrih testov ter potrdili 1290 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih PCR testov je znašal 23 odstotka, hitrih testov pa 3,6 odstotka. Hospitaliziranih je bilo 1047 covidnih bolnikov, 165 jih je potrebovalo intenzivno nego. Domov so odpustili 113 oseb, 22 jih je umrlo.

Po podatkih vlade so v petek opravili 4299 PCR testov in z njimi potrdili 987 okužb. Delež pozitivnih PCR testov je tako znašal 23 odstotkov. V petek so opravili tudi 8494 hitrih testov in z njimi odkrili 303 okužbe. Pozitivnih je bilo torej 3,6 odstotka hitrih testov.

V petek je bolnišnično oskrbo potrebovalo 35 bolnikov manj kot dan prej, prav tako so za štiri bolnike manj skrbeli na oddelkih intenzivne terapije. V petek sta umrla dva bolnika s covidom-19 več kot v četrtek.

Umrlo že 3.490 oseb

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je do zdaj skupno umrlo 3490 oseb, pri katerih so potrdili okužbo s koronavirusom, v državi pa je okoli 17.200 aktivnih primerov okužbe.

Povprečje potrjenih primerov v zadnjih sedmih v Sloveniji je v petek znašalo 1208, število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh pa 816, navaja spletna stran Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Doslej so po podatkih NIJZ s PCR testi testirali 801.092 oseb, s hitrimi testi pa 250.030. Okužbo z novim koronavirusom so potrdili pri skupno 165.887 osebah, od tega pri 77.643 moških in 88.235 ženskah.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je bilo do vključno petka cepljenih 52.926 oseb, z dvema pa 22.830, kažejo podatki, ki jih izvajalci cepljenja poročajo v Elektronski register cepljenih oseb.

dodano ob 18.25

In kako je bilo včeraj v našem koncu Slovenije? Največ potrjenih okužb s koronavirusom so zabeležili v občini Krško (34), sledijo pa: Novo mesto (27). Sevnica (20), Brežice (17), Črnomelj (16), Trebnje in Metlika (po 12), Kočevje (11), Semič (9), Ribnica in Žužemberk (po 6), Dolenjske Toplice (5). Straža in Šmarješke Toplice (po 4), Škocjan (3), Mokronog-Trebelno, Kostanjevica na Krki in Bistrica ob Sotli (po 2), ter Šentjernej in Šentrupert (po 1).

L. M.