V petek potrdili 1290 okužb, umrlo 22 covidnih bolnikov

30.1.2021 | 11:25

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

V Sloveniji so v petek opravili 12.793 PCR in hitrih testov ter potrdili 1290 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih PCR testov je znašal 23 odstotka, hitrih testov pa 3,6 odstotka. Hospitaliziranih je bilo 1047 covidnih bolnikov, 165 jih je potrebovalo intenzivno nego. Domov so odpustili 113 oseb, 22 jih je umrlo.

Po podatkih vlade so v petek opravili 4299 PCR testov in z njimi potrdili 987 okužb. Delež pozitivnih PCR testov je tako znašal 23 odstotkov. V petek so opravili tudi 8494 hitrih testov in z njimi odkrili 303 okužbe. Pozitivnih je bilo torej 3,6 odstotka hitrih testov.

V petek je bolnišnično oskrbo potrebovalo 35 bolnikov manj kot dan prej, prav tako so za štiri bolnike manj skrbeli na oddelkih intenzivne terapije. V petek sta umrla dva bolnika s covidom-19 več kot v četrtek.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je do zdaj skupno umrlo 3490 oseb, pri katerih so potrdili okužbo s koronavirusom, v državi pa je okoli 17.200 aktivnih primerov okužbe.

L. M.