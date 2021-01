Častni občan bo postal Janez Penca

30.1.2021 | 13:30

Janez Penca bo postal novi častni občan MONM. (Foto: I.V., arhiv DL)

Novo mesto - Redna seja Občinskega sveta je tokrat prvič v zgodovini Mestne občine Novo mesto potekala na daljavo. Svetniki so na seji potrdili predlagane sklepe za podelitev priznanj in nagrad Mestne občine Novo mesto za leto 2020, v drugi obravnavi pa sprejeli usklajen odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Športno-rekreacijski park Češča vas.

Listina častnega občana Mestne občine Novo mesto za leto 2020 se podeli založniku in uredniku Janezu Penci za življenjsko delo in dosežene pomembnejše trajne uspehe na področju športa, športne publicistike ter prevajalstva.

Nagrado Mestne občine Novo mesto za leto 2020 prejme nekdanja telovadka in direktorica Dolenjskega muzeja Jasna Dokl Osolnik za pomembnejše trajne uspehe na področju športne gimnastike ter muzejske dejavnosti.

Nagrado mestne občine bodo podelili tudi vodji skupine šola zdravja in upokojenki Darinki Smrke za dolgoletne uspehe in predano delo na področju prostovoljstva ter promociji zdravega življenjskega sloga in podjetniku ter ljubitelju športa Alojzu Medletu za dolgoletne uspehe, predano in zavzeto delo na področju ljubiteljskega športa. Trdinovo nagrado prejme akademski kipar Hamo Čavrk za pomembnejše trajne uspehe na področju grafične likovne umetnosti.

L. M.