Danes so marsikje gorele saje v dimniku, a hujšega ni bilo

30.1.2021 | 18:15

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 9.49 so v naselju Podgorje pri Pišecah v občini Brežice gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Pišece in Bizeljsko, ki so požar pogasili. Območje okoli dimnika so delno razkrili, odstranili del izolacije, dimnik očistili in ga pregledali s termovizijsko kamero. Po končani intervenciji so streho ponovno pokrili. Obveščene so bile pristojne službe.

Gasilci morali v Lamutovo ulico

Popoldne ob 15.38 so v Lamutovi ulici v Novem mestu gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto so nadzorovali izgorevanje saj, očistili dimnik ter okolico dimnika pregledali s termovizijsko kamero.

Jablanski gasilci v Vrhovo

Danes ob 15.50 so v Vrhovem pri Mirni Peči gorele saje v dimniku dvostanovanjske hiše. Gasilci PGD Jablan so nadzorovali izgorevanje saj in očistili dimnik ter okolico dimnika pregledali s termovizijsko kamero.

L. M.