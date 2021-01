S 1. februarjem nov medletni oddelek v vrtcu Pedenjped

31.1.2021 | 12:30

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - Prihodnji ponedeljek bo v vrtcu Pedenjped v enoti Ostržek zaživel nov oddelek za najmlajšo starostno skupino (1-2 leti), v kateri bo 14 otrok. S tem se zmanjšuje čakalni seznam za vpis v vrtec, starši pa so, kot sporočajo z rotovža, z novimi rešitvami zadovoljni.

Tako v tekočem vrtčevskem letu odpirajo že drugo medletno skupino, prvo so v sklopu vrtca Ciciban v enoti Labod odprli 1. decembra lani. Kljub omejenim kapacitetam in trenutnim razmeram pa želijo v skladu s potrebami skozi leto odpreti še kakšen dodaten oddelek in za preostale otroke, ki bodo dopolnili zahtevano starost za vključitev v vrtec in si starši ne bodo varstva zagotovili kako drugače, še naprej aktivno iščejo rešitve, sporočajo iz MO Novo mesto.

M. K.