Krkaši Kamničanom odščipnili niz

31.1.2021 | 08:10

Odbojkarji Krke so v Kamniku izgubili s 3:1. (Foto: MOK, arhiv DL)

Kamnik, Novo mesto - Odbojkarji Krke so sinoči v 18. krogu gostovali v Kamniku, kjer so se pomerili s Calcitom. Še drugič v treh tednih so se dobro zoperstavili in favoriziranim Kamničanom uspeli odščipniti niz. Blizu so bili tudi v četrtem nizu, ki so ga izgubili na 22. točki. Pri Krki je bil najuspešnejši Pulko (15 točk), v dresu Calcita pa sta bila najbolj razpoložena dva Dolenjca – Kosmina (20) in Bregar (13).

V prvem nizu so kamniški odbojkarji, ki so v tekmo vstopili v nekoliko spremenjeni zasedbi, z blokom Roka Jerončiča prvi na tekmi prišli do nekoliko večje prednosti (9:5), po točki Martina Kosmine pa je bilo že 12:6. Po polminutnem odmoru gostujočega trenerja Tomislava Miškina so Novomeščani svoj zaostanek prepolovili, z blokom Grege Erpiča pa prišli le na dve točki zaostanka (13:15). Toda nadaljevanje je bilo popolnoma v znamenju kamniške ekipe, ki je z asom Kosmine spet prišla do štirih točk prednosti (18:14), z blokom Bregarja pa so gostom pobegnili na 22:16. Miškin se je odločil za nov polminutni odmor, a so po njem domačini dosegli še tri točke. Vodstvo z 1:0 v nizih je potrdil Bregar, so dodajanje na parketu povzeli v kamniškem klubu.

Drugi niz so Kamničani s točko Timoteja Gala Kosa začeli z vodstvom 4:1, vendar je D. Renko izid na deveti točki izenačil, z blokom Luke Lindiča pa so Novomeščani povedli z 11:10. Po novih dveh točkah gostov, obakrat je bil uspešen Lindič, je Krka povedla z 18:16, zato se je za svoj prvi polminutni odmor na tekmi odločil domači trener Gregor Jerončič, a so gostje po njem z blokom Zlatka Pulka in domači lastni napaki prišli do štirih točk prednosti (20:16). S točko Kosmine so domačini zmanjšali zaostanek na 19:21, vendar se Novomeščani niso predali ter s točko Tonija Travnika prišli do kar petih zaključnih žog za izenačenje v nizih. Travnik je z blokom izkoristil drugo.

Po izgubljenem nizu so domači odbojkarji spet zaigrali bolj zbrano na sprejemu in v napadu. Bolje je deloval tudi blok v povezavi z obrambo in s točko Kosmine so povedli s 6:2. Novomeščani so se z asom Pulka še približali na dve točki zaostanka (5:7), toda z delnim izidom 10:4 so Kamničan prišli do osmih točk prednosti (17:9), kar je bilo dovolj za zanesljivo zmago v tretjem nizu. S svojim četrtim blokom je Rok Jerončič kamniški ekipi zagotovil deset zaključnih žog, z drugo, ko je bil v napadu uspešen Kos, pa so povedli z 2:1 v nizih.

V začetku četrtega niza je Kosmina svojo ekipo z blokom popeljal do vodstva s 6:3, vendar so novomeški odbojkarji na deveti točki izid izenačili. Z delnim izidom 3:0 so Novomeščani celo povedli s 16:14, po polminutnem odmoru domačega trenerja pa so Kamničani z blokom Roka Jerončiča izid na 17. točki izenačili. Že pred tem sta v igro vstopila Jan Klobučar in Jan Brulec, nato še Milosz Hebda, saj si domači odbojkarji niso smeli dovoliti, da bi spet izgubil točko ali dve v boju za prvi dve mesti po rednem delu državnega prvenstva. Klobučar je s štirimi zaporednimi uspešnimi napadi poskrbel za kamniških plus štiri (22:18), s tem pa tudi za mirnejšo končnico. Po dveh zaporednih točkah Kosmine, ki je bil tudi najbolj učinkovit igralec tekme, so Kamničani prišli do vseh treh točk.

Calcit Volley – Krka 3:1 (16, -20, 15, 22)

Športna dvorana Kamnik, brez gledalcev, sodnika: Miklošič, Tovornik (obe Maribor).

Calcit Volley: Kos 7, Hribar (L), Bregar 13, Purič 4, Kosmina 20, Gasparini , Hebda 1, Klobučar 5, Jerončič 8, Brulec, Beravs 4, Štalekar, Plot (L). Trener: Gregor Jerončič.

Krka: Hafner, Erpič 6, Borin (L), Štefanič, Travnik 5, Kožar, Pulko 15, Hodžič Šlejkovec, Lindič 6, Jaklič (L), Renko 9, Koncilja 4. Trener: Tomislav Mišin.

M. Ž., Calcit Volley