Korak bližje k bazenu

31.1.2021 | 08:40

novomeški mestni svetniki so prvič imeli sejo na daljavo. (Foto: MO NM)

Novo mesto - Novomeški občinski svet je na seji, ki je prvič potekala na daljavo, v drugi obravnavi sprejel usklajen predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Športno-rekreacijski park Češča vas, s čimer se nadaljujejo postopki za izgradnjo bazenskega kompleksa, so sporočili iz novomeške občinske uprave. Gre za območje, kjer se bodo razvijale športne panoge, pa tudi rekreativne in sorodne dejavnosti, povezane z bližnjim območjem Temenice.

Svetniki so v prvi obravnavi sprejeli Elaborat za pripravo Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo in tudi sam odlok, ki sta usklajena z novo krovno zakonodajo. Z novim odlokom višina komunalnega prispevka ostaja v sedanjih okvirih ob poenotenju mestne občine v enotno obračunsko območje, pri čemer ima novomeška občina primerjalno med mestnimi občinami enega najnižjih komunalnih prispevkov.

V drugi obravnavi so, kot so zapisali v sporočilu za javnost, sprejeli tudi Odlok o določitvi plovbnega režima na odseku reke Krke v Novem mestu z dvema amandmajema skupine svetnikov, ki sta vezana na vključitev Pumpnce kot dodatne lokacije na seznam rečnih pristanišč in znižanje višine kazni, ki so predvidene za kršitve odloka.

M. Ž.