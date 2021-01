Danes obeležujemo dan brez cigarete

31.1.2021 | 09:30

Foto: M. Ž., arhiv DL

Ljubljana - Danes je dan brez cigarete, ki je priložnost in spodbuda za opustitev kajenja. Razširjenost kajenja se po podatkih v Sloveniji sicer zmanjšuje, vseeno pa Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) kadilce spodbuja k opustitvi kajenja, saj ta prinese številne koristi za zdravje v vseh starostnih obdobjih, sploh pa v času epidemije covida-19.

Kajenje tobaka škoduje tako rekoč vsem organom v telesu in škodljivo vpliva na zdravje skozi celotno življenje. Povzroča številne vrste raka, bolezni dihal, bolezni srca in ožilja ter vpliva na številne druge bolezni, denimo na sladkorno bolezen in revmatoidni artritis.

Še posebej problematično je kajenje nosečnic, saj je povezano z nizko porodno težo otroka, prezgodnjim porodom, zmanjšanjem pljučnih funkcij pri otroku in razcepljeno ustnico in/ali nebom ter nenadno smrtjo dojenčka, opozarjajo pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica - Zveza).

»Čimprejšnja opustitev kajenja pomembno izboljša zdravje in podaljša življenjsko dobo. Gre za težek proces, vendar je opustitev kajenja koristna za zdravje v kateremkoli starostnem obdobju. Pozitivni učinki opustitve se poznajo že kmalu po zadnji cigareti,« je dejala predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji pri Zbornici - Zvezi Maruša Ahačič.

Opuščanje kajenja je še posebej pomembno v času epidemije covida-19. »Kajenje je dejavnik tveganja za okužbe na splošno, še posebej za okužbe dihal. Kadilci imajo pogosteje težji potek bolezni covid-19, še posebej so ogroženi bolniki s kronično obstruktivno pljučno boleznijo, ki je posledica kajenja. Zmanjšanje stopnje kajenja lahko vpliva tudi na zmanjšano obremenitev zdravstvenega sistema zaradi drugih stanj, povezanih s kajenjem, ki zahtevajo zdravstveno obravnavo in hospitalizacijo,« sta povedali Mihaela Zidarn in Saša Kadivec iz Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik.

Mnogi posamezniki težko prenehajo s kajenjem, še posebej, če poskušajo nehati sami, brez pomoči. Vsem kadilcem, ki želijo opustiti kajenje, priporočajo, da se vključijo v programe za opuščanje kajenja, ki so v Sloveniji brezplačno na voljo. Na brezplačnem svetovalnem telefonu za opuščanje kajenja 080 27 77 lahko vsakdo pridobi potrebne informacije oziroma se dogovori za pomoč. Telefon deluje vsak dan, tudi med vikendi in prazniki, med 7. in 10. uro ter med 17. in 20. uro, so sporočili z NIJZ.

K brezplačnemu vodenemu skupinskemu opuščanju kajenja ob tej priliki vabi tudi Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo (SZOTK). »V facebook kampanji 'OPUSTI IN ZMAGAJ' bodo vsi udeleženci na isti dan pričeli z vodenim opuščanjem kajenja. Kampanjo bo v zaprti skupini koordiniral moderator, v njen pa bodo sodelovali tudi strokovnjaki s področja opuščanja kajenja in zdravstveni delavci,« je povedala Neža Polh, strokovna sodelavka SZOTK.

Na NIJZ ugotavljajo, da narašča uporaba različnih novejših izdelkov z nikotinom. »Različni izdelki z nikotinom, kot so elektronske cigarete ali novi tobačni izdelki, v katerih se tobak segreva, niso pripomočki za opuščanje kajenja. Zato jih ne priporočamo oziroma jih povsem odsvetujemo, saj vzdržujejo zasvojenost z nikotinom in imajo škodljive učinke na zdravje,« je povedal Tomaž Čakš iz NIJZ.

Naj dan brez kajenja postane življenje brez kajenja, še dodajajo v NIJZ.

STA