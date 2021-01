Po prevračanju po brežini se je vozilo ustavilo v drevesu

31.1.2021 | 18:10

Foto: arhiv DL

Na Stari cesti v Straži je zjutraj malo po osmi uri osebno vozilo zapeljalo iz cestišča, se prevračalo po brežini in ustavilo v drevesu. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in preverili iztek motornih tekočin. Poškodovanih oseb ni bilo.

Drevo na cesti

Na cesti pri Kanižarici je okoli 17.30 drevo na cesti oviralo promet. Odstranili so ga dežurni delavci CGP Novo mesto.

M. Ž.