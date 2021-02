V ponedeljek dopoldne hitro testiranje rezervirano za šolnike in vzgojitelje

31.1.2021 | 18:30

Foto: B. B., arhiv DL

Novo mesto - Jutri zjutraj med 6.30 in 13. uro bo testiranje s hitrimi testi v avli KC Janeza Trdina v Novem mestu rezervirano za testiranje zaposlenih s področja vzgoje in izobraževanja. Med 13.30 in 16. uro pa bo testiranje namenjeno splošni populaciji, so sporočili iz mestne občine.

Brezplačno hitro testiranje na virus covid-19 sicer poteka vsak ponedeljek, sredo in petek med 10. in 16. uro, izvaja pa ga osebje Zdravstvenega doma Novo mesto. Testiranje je brezplačno, občani naj imajo pri sebi osebni dokument in zdravstveno kartico, o izidu pa bodo obveščeni z SMS sporočilom.

M. Ž.