FOTO & VIDEO: Shodi za odprtje šol in vrtcev tudi pri nas

31.1.2021 | 19:30

V Brežicah se je na shodu za šolo zbralo med 200 in 300 ljudi

Odprtje šol in vrtcev so zahtevali tudi v Sevnici. (Foto: P. P.)

Brežice, Sevnica - Po včerajšnjem protestu v Trbovljah zaradi zapiranja šol v regijah s slabšo epidemiološko sliko, so se shodi za odprtje šol danes nadaljevali v številnih krajih po državi.

V Trebnjem (foto: FB)

Med 200 in 300 oseb se je okoli 17. ure udeležilo shoda v Brežicah. Zbrali so se pred poslopjem občine potem pa so se s transparenti, žvižganjem in vzklikanjem odpravili pred hišo ministra za okolje in prostor, Brežičana Andreja Vizjaka.

Pred OŠ Sava Kladnika v Sevnici se je drevi zbrala stotnija staršev in njihovih otrok, ko so protestirali proti zaprtju šol in vrtcev s številnimi pomenljivimi transparenti in žvižganjem. Nekaj staršev je povedalo, da po nerazumno dolgem zaprtju šol in vrtcev, najdaljšim v Evropi, izgubljajo potrpljenje tako oni kot otroci. Otrokom dolgotrajno boljščanje v računalnike očitno škodi, nekateri pravijo, da nimajo več nobenega teka in volje, da bi se radi srečevali s sošolci, ki so jim pri "živem" pouku tudi pomagali, da so lažje obvladovali učno snov. Starši so še povedali, da je izobraževanje po Zoomu, daleč od pouka v šoli, kajti velikokrat so tudi spletne povezave slabe, prekinjajo, sploh tam, kjer imajo dva šoloobvezna otroka. Protest, k so ga budno spremljali policisti, so zaključili s sprehodom po mestu.

Že okoli 15. ure so protestirali v Krškem, protestni shod pa je bil napovedan tudi v Trebnjem.

novejši najprej Komentarji (1) 53m nazaj Oceni free willy Epidemiološka slika se v celotni državi izboljšuje, to je dejstvo. Nikjer v medijih nisem zasledil koliko JV Sloveniji trenutno še manjka za prehod v oranžno fazo in posledično odprtju 1. triade OŠ. Da niso v naši statistiki vključeni tudi vsi mejni belokranjski prehodi in DSO-ji in še kaj dodatnega. Prosim, da novinarji DL pridobite in objavite informacije o tem, torej koliko nam še manjka in koga vključuje statistika? Preglej samo prijavljene komentatorje