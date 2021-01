Renner v Novem mestu neuspešen na 5,51 m

31.1.2021 | 19:50

Fotografija je z lanskega odprtega članskega državnega prvenstva v atletiki februarja v Češči vasi. (Foto: R. N., arhiv DL)

Novo mesto - Drugi dan kvalifikacij za slovensko atletsko dvoransko prvenstvo je v Novem mestu slovenski rekorder v skoku s palico Robert Renner (Mass) preskočil 5,32 m, na 5,51 m pa je bil trikrat neuspešen. Blaž Zupančič (Mass) je kroglo za zmago sunil 18,82 m ter bil več kot pet metrov in pol pred ostalimi.

Norma za dvoransko evropsko prvenstvo marca v Torinu v skoku s palico je 5,72 m, kar je 10 cm več od državnega rekorda v dvorani (5,62), ki ga je Renner, lastnik bronaste medalja na EP Amsterdamu leta 2016, dosegel 10. februarja 2013.

Jan Luxa je v troskoku (15,87 m) vse ugnal za dva metra in pol, na 200 m sta bila prva Zala Istenič (Mass, 24,57) pred Majo Pogorevc (SLG, 24,75) in Andrej Skočir (Posočje, 22,30), Lara Omerzu (Krka) pa je v višino preskočila 1,80 m.

Na 60 m ovire sta bila najboljša Matic Ian Guček (Kladivar, 8,39) in Neža Dolenc (Triglav, 8,81), na 800 m Veronika Sadek (Mass, 2:10,66) in Tomaž Sešlar (Sevnica, 1:56,37), na 3000 m pa Klemen Bojanc (Štajerska, 8:40,39) in Liza Šajn (Mass, 10:03,81). Maji Bedrač (Ptuj) v skoku v daljino ni uspelo prek šestih metrov (5,97).

Po sobotnem in nedeljskem prvem delu kvalifikacij se bodo te nadaljevale konec prihodnjega tedna, sredi februarja pa bo nato DP na pokritem objektu v Češki vsi pri Novem mestu.

STA