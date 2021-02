Drevo padlo na elektro vodnike

1.2.2021 | 07:20

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

V bližini naselja Veliki Nerajec v občini Črnomelj je sinoči malo pred pol osmo uro drvo padlo na vodnike električnega daljnovoda. Gasilci PGD Dragatuš so pregledali območje in zavarovali kraj dogodka do prihoda dežurnega delavca elektro podjetja.

Dežurni na Regijskem centru za obveščanje v Novem mestu so v zadnjih 12 urah za nujno medicinsko pomoč posredovali šest klicev, njihovi brežiški kolegi pa enega.

Sicer so dežurni na Regijskem centru za obveščanje v Brežicah na območju Posavja minuli mesec obravnavali 42 izrednih dogodkov, od tega se jih je 19 zgodilo v občini Krško, 16 v občini Brežice in 7 v občini Sevnica. Prejšnji teden pa so na območju Posavja zabeležili 8 izrednih dogodkov, od tega 4 v občini Krško in 4 v občini Brežice.

Kje ne bo elektrike?

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Črnomelj sporoča, da bo danes od 12. do 14.ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem na območjuTP MAJER 1 na izvodu HANGERJI.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Metlika sporoča, da danes od 12. do 14.ure ne bo elektrike na območju TP GABER PRI SEMIČU , izvod DESNO.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje sporoča, da danes od 12. do 14.ure ne bo elektrike na območju TP ČEMŠE, na izvodu ODDAJNIK.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto sporoča, da danes od 12. do 13.ure ne bo elektrike na območju TP ŠMIHEL in na območju TP GOR. POLJE.

Distribucijska enota Krško, nadzorništva Krško mesto pa sporoča, da danes od 12.30 do 14.ure na bo elektrike na območju TP ŽLAPOVEC, nizkonapetostni izvod Gubčeva, blok 2.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavili.

R.M.