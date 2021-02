AVDIO: Krka s porazom v Zagrebu

1.2.2021 | 07:45

S tekme v Zagrebu (foto: ABA Liga)

Novomeški košarkarji so v tekmi 17. kroga Lige ABA v gosteh izgubili z zagrebško Cibono z 69:78 (15:19, 18:22, 16:19, 20:18).

Krkaši so začeli v postavi Nejc Barič, Luka Lapornik, Adin Vrabac, Jure Škifić in Vasilije Vučetić. Moštvi sta se skozi celo prvo četrtino menjavali v minimalnem vodstvu, Zagrebčani pa so v zadnji minuti s petimi zaporednim točkami uspeli priti do vodstva z 19:15. Drugo četrtino so bolje odprli domači, ki so ob koncu 12. minute povedli s 24:16 in Krkin trener Vladimir Anzulović je vzel prvo minuto odmora. Ta ni pomagala in po košu Prkačina so imeli gostitelji sredi 15. minute prvič dvomestno prednost (29:18). Krkaši so se z zaporednima trojkama Lapornika in Roka Stipčevića vrnili v igro, prišli na pet točk zaostanka, končni rezultat polčasa (33:41) pa je s trojko postavil Reynolds.

Košarkarji Krke so se v tretji četrtini trikrat približali na šest točk zaostanka, a so potem grešili v napadu in po trojki Markote so sredi 26. minute domači vnovič prišli do dvomestne prednosti (50:40). Krkašem ni pomagala niti minuta odmora, saj so po njej domači prišli do prednosti 13 točk, pred zadnjo četrtino pa so vodili s 60:49. Ekipa KK Krke je v zadnji četrtini začela zmanjševati zaostanek in ob koncu 34. minute so se približali le na štiri točke zaostanka (61:65), po košu Bariča pa so bili le še dve točki za Zagrebčani (66:68).

Preobrat jim ni uspel, saj so naredili preveč napak v napadu, domači pa so zadevali iz serije prostih metov in z delnim izidom 10:3 prišli do pomembne zmage, s katero so se po številu zmag izenačili s Krko.

Trener Krke Vladimir Anzulović je po tekmi povedal: »Na koncu zaslužena zmaga. Imeli smo svoje priložnosti, a smo nekatere situacije slabo reševali. Predvsem mislim na odprte mete, nekaj neumnih napak v obrambi, ko smo delali nepotrebne prekrške pri metu za 3 točke. Na koncu nam je malo manjkalo, kar ni niti čudno, glede na število tekem, ki jih imamo. Mislim, da smo tudi v tej tekmi pokazali, da gremo korak po korak in da bo, ko pridemo do nekaj časa za trening, naša igra rasla.«

Košarkar Krke Nejc Barič pa pravi: »Čestitam Ciboni za zasluženo zmago. Po mojem mnenju so bili zreli za poraz, a enostavno nismo našli pravega načina, da bi po zaostanku uspeli popolnoma preobrniti tekmo. Ne preostane nam nič drugega kot da se zapremo v dvorano, trdo delamo in upamo na boljše čase.«

Tekmo je pokomentiral tudi trener Cibone Ivan Velić: »Dobra tekma z naše strani. Nadzirali smo jo od prve do zadnje minute in na koncu zasluženo zmagali. Čestitam igralcem za še eno dobro tekmo, za veliko energije in željo po zmagi in to je tudi vse, kar pričakujem od njih. Počasi se dvigujemo in tako moramo tudi nadaljevati.«

Krkaši imajo v Ligi ABA pet zmag in deset porazov, v prihodnjem krogu pa bodo v ponedeljek, 8. 2., gostili Crveno zvezdo. Še prej jih to sredo čaka zadnja tekma prvega dela SKL, v kateri bodo gostili domžalski Helios.

Liga ABA, 17. krog, 31.1.: Cibona – Krka 78:69 (19:15, 22:18, 19:16, 18:20)

Krka: Camphor 9, Stipčević 10 (3 sk), Vrabac 9 (4 sk, 3 as), Barič 15 (6 as, 1 sk), Kosi 4 (4 sk), Škifić 8 (3 sk, 4 as), Škedelj, Lapornik 11 (4 sk), Rebec 3, Vučetić, Milovanović (4 sk).

5x Krkin naj:

Najboljši strelec: Nejc Barič 15

Največ skokov: Adin Vrabac, Jan Kosi, Luka Lapornik in Milan Milovanović 4

Največ asistenc: Nejc Barič 6

Največ pridobljenih žog: Jure Škifić 3

Najkoristnejša igralca (indeks učinkovitosti): Nejc Barić 20

