V Krškem nadaljevanje dodatne oskrbe za starejše

1.2.2021 | 08:45

Sofinancersko pogodbo sta podpisala župan mag. Miran Stanko in direktorica CSD Posavje Marina Novak Rabzelj (Foto: Občina Krško)

Krško - Potem ko je v decembru Občinski svet Občine Krško dal zeleno luč za nadaljevanje projekta dolgotrajne oskrbe v občini Krško, sta župan občine Krško mag. Miran Stanko in direktorica Centra za socialno delo Posavje Marina Novak Rabzelj podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta dolgotrajne oskrbe v skupnosti »MOST«. Občina Krško bo letno iz proračuna za projekt namenila okoli 110.800 evrov.

V letu 2020 se je zaključil iz evropskih sredstev sofinanciran projekt MOST, s katerim je bil v občini Krško vzpostavljen koncept integrirane oskrbe na domu in predstavlja sistem ukrepov, storitev in aktivnosti, namenjenih osebam, ki so zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti v daljšem časovnem obdobju ali trajno, odvisne od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil. Sprejetje sklepa o sofinanciranju projekta MOST na decembrski seji Občinskega sveta je omogočil začetek postopka za izvedbo razpisa, v okviru katerega je bil za obdobje dveh let izbran Center za socialno delo Posavje. Ta bo v prihodnje v sodelovanju z Občino Krško in z drugimi institucijami nadgrajeval storitve pomoči na domu ter tako uspešno rešil marsikatero stisko in preprečil večje odvisnosti, ki vodijo k preobremenitvi zdravstvenega in socialnega sistema, kot tudi neformalnih oskrbovalcev, so zapisali v izjavi za javnost.

Župan je ob tem poudaril pomen skrbi za starejše, Rabzeljeva pa se je županu in občinski upravi zahvalila za posluh, ki ga izkazujeta pri skrbi za starejše občane. Program bodo izvajali v prostorih CKŽ 19, kjer je locirana tudi Enota za pomoč na domu, saj je namen programa tudi povezovanje in nadgradnja pomoči na domu. Sofinanciranje bo v obliki sofinanciranja ekonomske cene storitve, ki je bila določena s sklepom Občinskega sveta Občine Krško in znaša 29,73 evra za efektivno uro storitve »Enote za oskrbo« ter 47,58 evra za efektivno uro storitve »Enote za ohranjanje samostojnosti«. Sofinanciranje ekonomske cene s strani Občine Krško znaša 50 odstotkov, še navajajo na Občini Krško.

R.M.